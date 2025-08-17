Ataque club pádel Atizapán: Cuatro detenidos en Cancún fueron ingresados a penal de Tlalnepantla

Luego de ser detenidos el pasado 14 de agosto en Cancún, Quintana Roo, Alejandro ‘N’, Othon ‘N’, Karla ‘N’ y Germán ‘N’ fueron ingresados al Centro Penitenciario de Tlalnepantla, por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación con el ataque registrado en julio en un club de pádel en Atizapán.

¿Cómo fue el operativo para trasladar a los detenidos al penal de Tlalnepantla?

Durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad para trasladar a los cuatro detenidos desde el aeropuerto hasta el penal mexiquense.

En el despliegue participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), elementos de la Secretaría de Marina, así como policías municipales de Atizapán.

El ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla se realizó bajo un resguardo especial, a fin de garantizar la integridad del procedimiento.

Una vez dentro del penal, los acusados quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica.

Fueron descubiertos en operativo en Cancún

Cabe recordar que la detención ocurrió el pasado 14 de agosto en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, en un operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE), la Fiscalía General de la República y la Interpol México; los cuatro señalados fueron interceptados cuando pretendían movilizarse en la terminal aérea.

¿Por qué fueron trasladados al penal de Tlalnepantla?

Los hechos por los que son investigados se remontan al 19 de julio, cuando un grupo de personas protagonizó un violento altercador en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza; agrediendo de manera brutal con golpes y patadas a un hombre que se encontraba sometido.

La golpiza quedó registrada en video y se difundió ampliamente en redes sociales, lo que generó un llamado ciudadano a que las autoridades actuaran con firmeza.