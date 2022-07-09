Manifestantes toman el palacio presidencial de Sri Lanka

En Colombo, capital de Sri Lanka, miles de manifestantes irrumpieron el palacio presidencial exigiendo la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa, debido a que el país está pasando por una de sus peores crisis económicas en siete décadas.

Soldados y policías de Sri Lanka, fueron incapaces de contener a la multitud de manifestantes que coreaban pidiendo la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa, quien fue evacuado del palacio presidencial desde el día viernes.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022

Algunas imágenes que circulan por redes sociales, mostraron como los manifestantes causaban destrozos dentro del palacio presidencial de Colombo, Sri Lanka, algunos de ellos ataviados con la bandera nacional, agolpándoseen habitaciones y pasillos.

Hasta ahora se han reportado 39 personas hospitalizadas, entre ellas dos policías que resultaron heridas durante las protestas.

.|DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS

Primer ministro de Colombo, Sri Lanka renuncia a su cargo

Después de mantener conversaciones con algunos líderes de partidos políticos, Ranil Wickremesinghe, primer ministro de Sri Lanka tomó la decisión de renunciar a su puesto, esto con el objetivo de evitar más disturbios; sin embargo, los manifestantes continuaban exigiendo la renuncia del presidente de Sri Lanka.

“Para garantizar la continuación del Gobierno, incluida la seguridad de todos los ciudadanos, acepto la mejor recomendación de los Líderes del Partido hoy, para dar paso a un Gobierno de todos los partidos. Para facilitar esto dimitiré como Primer Ministro”, expresó Ranil Wickremesinghe a través de su cuenta de Twitter.

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.



To facilitate this I will resign as Prime Minister. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) July 9, 2022

Anuncian la posible renuncia del presidente de Sri Lanka

La agencia de noticias NewsWire informó que Mahinda Yapa Abeywardena, miembro del Parlamento de Sri Lanka, informó la renuncia del presidente de Sri Lanka.

Durante la conferencia se anunció que Gotabaya Rajapaksa, presidente de Sri Lanka, renunciara a la presidencia el próximo 13 de julio.

President told me to inform the country he will resign on the 13th to handing over the power peacefully - Speaker pic.twitter.com/Q1BTXedIiT — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022

¿Qué pasa en Colombo, capital de Sri Lanka?

La isla del Oceano Índico, de 22 millones de habitantes, se enfrenta a una grave escasez de dividas que ha limitado las importaciones esenciales de combustible, alimentos y medicinas, sumiendo al país en la peor crisis económica desde su independencia en 1948.

Con información de Reuters.