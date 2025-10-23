Asesinan a político opositor en pleno mitin; ocurrió en Sri Lanka

Fue este miércoles 22 de octubre cuando asesinaron al político opositor de Sri Lanka, Lasantha Wickramasekara, quien se encontraba atendiendo a simpatizantes en su oficina.

Según información de la policía, un hombre armado con máscara y casco entró al lugar, disparó a quemarropa y escapó en una motocicleta junto a un cómplice.

Cámaras de seguridad pudieron captar el ataque que generó indignación entre ciudadanos de la isla. Autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables y no descartaron la versión de posibles motivos políticos detrás de este terrible crimen.

El político opositor Lasantha Wickramasekara, presidente del consejo de Weligama en Sri Lanka, fue asesinado en su oficina por un hombre armado no identificado



Este hecho marca el primer asesinato de un político en una ola de tiroteos recientes vinculados a disputas de…

¿Quién es el político asesinado?

Lasantha Wickramasekara fue un político de 38 años conocido por ser un líder local de la oposición.

Se desempeñaba como Presidente del Consejo Municipal de Weligama (en la ciudad costera de Weligama, al sur de Sri Lanka). A menudo se le conocía también por su apodo: “Midigama Lasa”.

Era miembro del Samagi Jana Balawegaya (SJB), el principal partido de oposición en Sri Lanka.

Era una figura política local influyente y su asesinato ha sido calificado como el primer asesinato político de alto perfil desde que el gobierno actual asumió el poder, lo que subraya las tensiones políticas y el aumento de la violencia en el país.

Lasantha Wickramasekara, the 38-year-old council chairman of the coastal city of Weligama, was holding a meeting with constituents when a gunman barged in and fired multiple shots from a revolver.



Read here: https://t.co/tJEKbkZxZK #LasanthaWickramasekara #SriLanka… pic.twitter.com/S2cKExP0a0 — DNA (@dna) October 22, 2025

Autoridades no descartan posibles motivos políticos

Wickramasekara era el presidente del Consejo Municipal de Weligama y miembro del principal partido de oposición.

Los informes indican que existía una amarga y tensa lucha por el poder por el control de ese consejo local entre su partido y el partido gobernante. Eliminar a una figura de la oposición tan prominente y con un cargo ejecutivo podría ser un intento de desestabilizar o cambiar el control político del municipio a favor del partido rival.

El hecho de que sea el primer asesinato de un político destacado desde que el actual gobierno asumió el poder, y en un contexto donde el gobierno prometió restaurar la ley y el orden, le da un peso político adicional. La oposición lo ha utilizado inmediatamente para cuestionar la seguridad nacional en el Parlamento.

Public Security Minister Ananda Wijepala told Parliament that Weligama Pradeshiya Sabha Chairman Lasantha Wickramasekara, who was shot dead today, was involved with the underworld and had six ongoing court cases, including ones in Matara, Kurunegala, and Galle High Courts.

Posibles vínculos con el narcotráfico

El Ministro de Seguridad Pública de Sri Lanka, Ananda Wijepala, realizó señalamientos directos sobre la víctima, Lasantha Wickramasekara, inmediatamente después del asesinato.

El ministro afirmó que el asesinato era el resultado de una rivalidad entre pandillas y alegó que Wickramasekara estaba presuntamente involucrado en actividades de pandillas y tráfico de narcóticos.

Wijepala reveló que Wickramasekara tenía seis casos judiciales pendientes en su contra y que había cumplido condenas de cárcel anteriormente. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de los casos o las condenas.