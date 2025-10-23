Tiktoker mexicano resulta baleado durante operativo de ICE en Los Ángeles

Un operativo de control migratorio realizado por agentes de ICE en Los Ángeles terminó en un tiroteo que dejó a un alguacil federal y al tiktoker mexicano Carlitos Ricardo Parias, heridos, así los informaron autoridades estadounidenses.

El incidente ocurrió el martes, cuando los oficiales intentaban detener a Carlitos Ricardo Parias, ciudadano mexicano de 44 años, residente en el sur de la ciudad.

¿Qué paso con Carlitos Ricardo Parias en Los Ángeles?

Parias se encontraba bajo una orden administrativa de arresto por motivos migratorios. Por ello, agentes federales realizaron vigilancia previa y lo ubicaron al salir de una vivienda para abordar un vehículo.

Según documentos judiciales, cuando los oficiales rodearon el vehículo e intentaron detenerlo, el hombre ignoró las instrucciones y aceleró repetidamente, chocando contra dos patrullas en un intento de huir.

Las autoridades informaron que Carlitos Ricardo Parias, de 44 años, recibió un impacto en el codo, mientras que un agente del orden sufrió una lesión en la mano causada por una bala que rebotó.

Carlitos Ricardo Parias, 44, of South Los Angeles, an illegal alien from Mexico, is charged with assault on a federal officer stemming from him using a gray Toyota Camry to ram officers' vehicles this morning. pic.twitter.com/zbhCts2igH — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) October 22, 2025

Las autoridades señalaron que el humo generado por las llantas y la posibilidad de que Parias lograra escapar pusieron en riesgo a los agentes, lo que llevó a que uno de ellos rompiera una ventana del auto con su arma. En ese momento, el arma se disparó, hiriendo tanto al sospechoso como al alguacil federal.

Ambos fueron trasladados a hospitales de la zona y se espera una recuperación favorable, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El alguacil afectado, cuyo nombre no ha sido revelado, permanece estable, informó el Distrito Central de Alguaciles de Estados Unidos. En tanto, la Fiscalía Federal reiteró que tanto el funcionario como Parias están siendo atendidos y que su estado de salud evoluciona de manera positiva.

¿Qué va a pasar con el tiktoker?

Carlitos Ricardo Parias es conocido en TikTok por difundir videos de operativos migratorios y retenes en Los Ángeles, acumulando más de 133 mil seguidores bajo la cuenta “Richard LA”.

Su abogado, Carlos Jurado, aseguró a medios locales que Parias filmaba la presencia de agentes federales afuera de su casa cuando resultó herido. Lo describió como una persona tranquila y respetuosa con las autoridades.

Autoridades mexicanas ya respondieron ante los hechos de Carlos Ricardo Parias

La Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que el Consulado General de México en Los Ángeles mantiene comunicación y acompañamiento consular a un ciudadano mexicano, quién resultó herido el pasado 21 de octubre durante un operativo federal en California.

NOTA INFORMATIVA. "Atención consular a persona mexicana detenida en California tras incidente".https://t.co/q02P1a4Svf pic.twitter.com/79xe0Y8IMO — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 23, 2025

Asimismo, la Cancillería, por medio de la Subsecretaría para América del Norte, transmitió por canales diplomáticos su consternación por el hecho y pidió que se realice una investigación exhaustiva.