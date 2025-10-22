¡Tragedia en Venezuela! VIDEO: avioneta se estrella y deja 2 muertos en aeródromo de Paramillo

Un trágico accidente aéreo sacude el estado Táchira, fronterizo con Colombia, luego de que una avioneta se estrellara este miércoles en la mañana mientras intentaba despegar en el aeródromo de Paramillo, ubicado en la ciudad de San Cristóbal. Las autoridades de Venezuela confirmaron la muerte de los dos pilotos que tripulaban la aeronave.

Accidente aéreo en Venezuela: ¿qué pasó con la avioneta en Táchira?

¿Qué pasó en aeródromo de Paramillo? Uno de los neumáticos de la avioneta estalló en los momentos en que intentar despegar, lo que provocó que perdiera el control y que terminara estrellara en la pista.

Este súbito siniestro generó una inmediata explosión e incendio que consumió gran parte de la aeronave. Testigos reportaron una densa columna de humo negro visible a gran distancia, además de que alertaron sobre la contaminación ambiental que afectó a las zonas cercanas. Las labores de rescate y confirmación de víctimas fueron realizadas por cuerpos de seguridad y brigadas locales de Táchira.

🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Dos muertos al estrellarse una avioneta que intentaba despegar en el aeropuerto de Paramillo, Táchira, Venezuela. pic.twitter.com/S6WY6saWOL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 22, 2025

¿Quiénes eran las víctimas y cuál es el estado de la investigación?

Hasta el momento, se sabe que los ocupantes eran dos pilotos, quienes lamentablemente murieron en el lugar del accidente, pero no se han divulgado sus identidades oficialmente.

Las autoridades del aeródromo de Paramillo y organismos aeronáuticos venezolanos ya comenzaron con las investigaciones para determinar las causas precisas del siniestro y confirmar si otros factores técnicos o humanos contribuyeron a esta tragedia que fue captada en video y cuyas imágenes ya se viralizaron en redes sociales.

🇻🇪 Cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles, 22 de octubre, se reportó un accidente aéreo en San Cristóbal, estado Táchira.



De acuerdo con los reportes, una aeronave se desplomó durante su intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo. Al parecer, un desperfecto… pic.twitter.com/WfSIQrZgK9 — 2001online (@2001OnLine) October 22, 2025

Accidente aéreo en Venezuela: avioneta se estrella durante su despegue

Este accidente aéreo representa una alerta a la seguridad aérea en un área clave de conexión entre Venezuela y Colombia, fronteriza y con alta actividad tanto comercial como turística.

La falta de medios preventivos adecuados, como equipos de rescate y bomberos aeronáuticos, fue denunciada por vecinos y usuarios de las redes sociales, quienes abrieron un debate acerca de la necesidad de mejorar las condiciones operativas en este aeródromo para evitar futuras tragedias.

Este trágico accidente invita a reflexionar acerca de la importancia de reforzar las medidas de seguridad aérea en las regiones fronterizas, además de garantizar la protección de quienes usan estas vías de transporte vitales; ¿qué acciones crees que deberían tomar las autoridades para evitar más accidentes similares?

