¡Bendita IA! Mujer gana la lotería, asegura que fue con ayuda de ChatGPT

Tammy Carvey es la mujer de 45 años que aseguró que gracias a ChatGPT pudo ganar la lotería; un premio de 100 mil dólares y lo obtuvo en el powerball de Michigan.

La fecha del sorteo fue el 6 de septiembre, en el cual acertó cuatro números más el Powerball. Su boleto lo compró en línea, a través del sitio web oficial de la Lotería de Michigan.

Tammy Carvey turned artificial intelligence into a real-life win when she won a $100,000 Powerball prize with a set of numbers generated by ChatGPT! ➡️ https://t.co/bwL0uJoQ89 pic.twitter.com/OGNObNsD0p — Michigan Lottery (@MILottery) October 16, 2025

¿En qué le ayudó ChatGPT?

Carvey declaró que solo juega al Powerball cuando el premio mayor es muy alto. Como el pozo superaba los mil millones de dólares, decidió participar y, en lugar de elegir números al azar, se los pidió directamente a ChatGPT.

Los números que le proporcionó la inteligencia artificial fueron 11,23,44,61,62 y Powerball: 17.

Inicialmente, al buscar los resultados, creyó que había ganado 50 mil dólares. La sorpresa fue total cuando accedió a su cuenta de la Lotería de Michigan y se dio cuenta de que había activado el Power Play, doblando su ganancia. “Mi esposo y yo estábamos totalmente incrédulos”, dijo.

Carvey planea usar el dinero para pagar su hipoteca y ahorrar el resto.

Le pidió ayuda a ChatGPT para ganar la lotería y se le cumplió



Una mujer identificada como Tammy, de 45 años, originaria de #Michigan, EU, logró una ganar de 100 mil dólares (cerca de 2 millones de pesos mexicanos) en el sorteo Powerball. 🤯



Lo sorprendente es que la… pic.twitter.com/LzSQM5B6AK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

Aclaración de la Lotería de Michigan

A pesar de la curiosa historia, la Lotería de Michigan emitió una declaración para aclarar el papel de la IA:

“Los resultados de todos los sorteos de la Lotería son aleatorios y no pueden ser predichos utilizando inteligencia artificial u otras herramientas de generación de números.”

En esencia, aunque ChatGPT generó los números, la ganancia se considera una coincidencia afortunada. No obstante, la historia ha generado mucha atención sobre el uso de la IA en la vida cotidiana.

ChatGPT helps Wyandotte woman win $100,000 Powerball prize https://t.co/XRudM2jT0E — Detroit Free Press (@freep) October 22, 2025

¿Cómo funciona e Powerball?

El Powerball es una de las loterías más grandes de EU. Para jugar, se eligen cinco números (del 1 al 69) y un número Powerball (del 1 al 26). El costo estándar del boleto es de dos dólares, con el objetivo de acertar las seis cifras para ganar el premio mayor que inicia en 20 millones.

El juego ofrece nueve niveles de premios. Opcionalmente, se puede añadir el “Power Play” por un dólar extra, el cual multiplica los premios secundarios (excepto el mayor) por un factor aleatorio. Esto puede convertir un premio de 50 mil dólares en 100 mil o más.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. La lotería funciona con azar puro y las autoridades recalcan que ningún sistema, incluida la IA, puede predecir los resultados.