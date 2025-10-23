Marchas CDMX: ¡Tómalo en cuenta! Se prevén al menos 17 concentraciones HOY 23 de octubre 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha publicado el calendario de eventos y movilizaciones programados para hoy, jueves 23 de octubre de 2025, con el objetivo de que los automovilistas y ciudadanos planifiquen sus rutas y eviten retrasos por marchas CDMX.

Las autoridades capitalinas anticipan una jornada intensa, con un total de 17 concentraciones, una marcha programada, cuatro rodadas ciclistas y hasta 12 eventos considerados de esparcimiento en distintas zonas de la capital.