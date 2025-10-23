Marchas CDMX: ¡Tómalo en cuenta! Se prevén al menos 17 concentraciones HOY 23 de octubre 2025
Consulta el minuto a minuto que Fuerza Informativa trae para ti sobre marchas CDMX, bloqueos y todas las alternativas viales para que llegues a tiempo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha publicado el calendario de eventos y movilizaciones programados para hoy, jueves 23 de octubre de 2025, con el objetivo de que los automovilistas y ciudadanos planifiquen sus rutas y eviten retrasos por marchas CDMX.
Las autoridades capitalinas anticipan una jornada intensa, con un total de 17 concentraciones, una marcha programada, cuatro rodadas ciclistas y hasta 12 eventos considerados de esparcimiento en distintas zonas de la capital.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 23 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/xLT9MSHQ2m
EN VIVO
Cierre vial en República de Cuba
Toma en cuenta que permanece cerrada la circulación vial en República de Cuba desde Allende hasta Eje Central.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en República de Cuba desde Allende hasta Eje Central, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial José María Izazaga y Tacuba. pic.twitter.com/TN37pySYzY— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2025
Rodada ciclista
Alcaldía Álvaro Obregón
Una de las rodadas ciclistas más importantes del día comenzará a las 18:00 horas. El colectivo “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” iniciará su recorrido desde la Avenida Insurgentes, número 2342, Interior C, en la Colonia Chimalistac. El destino final de su trayecto es el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Las autoridades recomiendan a los habitantes de la capital tomar en consideración estos horarios y ubicaciones para prevenir contratiempos en sus recorridos diarios y considerar el uso de la red de transporte público. Se hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre los cierres y las alternativas viales que se implementarán a lo largo del día.
Bloqueo por manifestantes en Avenida Texcoco
Toma en cuenta la presencia de un bloqueo generado por manifestantes en la Avenida Texcoco, específicamente a la altura de la calle John F. Kennedy.
Se aconseja utilizar la Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida Pantitlán como opciones de desvío.
#PrecauciónVial | Considera bloqueo por manifestantes en Av. Texcoco a la altura de calle John F. Kennedy. #AlternativaVial Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Pantitlán. pic.twitter.com/25ld5nHXHQ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2025
Concentraciones CDMX
Alcaldía Venustiano Carranza
A las 10:30 horas, la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia se reunirá en la Cámara de Diputados, específicamente en la calle Emiliano Zapata, número 854, ubicada en la colonia El Parque. Los participantes de esta concentración exigen que el derecho humano a la energía eléctrica sea garantizado e incorporado de forma explícita en el artículo 4º de la Constitución.
Alcaldía Cuauhtémoc
A las 10:00 horas, se llevará a cabo una reunión de Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 en la Secretaría de Gobierno. Este grupo tiene programada una asamblea informativa y también se dedicará a la recolección de firmas. La protesta está motivada por la exigencia del pago completo de su finiquito, el cual corresponde a la liquidación del 28 por ciento de intereses, utilidades y dividendos generados por el Fideicomiso F/100.
Marchas CDMX HOY
Alcaldía Cuauhtémoc
A las 15:00 horas, se prevé la realización de una marcha organizada por el Movimiento “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones”. El punto de partida será el Monumento a la Revolución, y el contingente se dirigirá hacia el Zócalo capitalino.
El propósito central de esta movilización es demandar el restablecimiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones con el fin de asegurar una vejez digna para sus integrantes.