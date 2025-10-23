Pipa de agua choca contra muro de la Línea A del Metro CDMX; deja un auto aplastado en Iztapalapa| Mientras Dormía

Una pipa de agua perdió el control y se impactó contra el muro de contención de la Línea A del Metro CDMX, llevándose un vehículo, que quedó aplastado de bajo de la pesada unidad; el chófer fue arrestado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este 23 de octubre 2025, mientras usted dormía, en calles de la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

#MientrasDormía | Pipa de agua se impacta contra la línea A del @MetroCDMX.



Un auto quedó debajo de la pesada unidad; de milagro sus tripulantes salieron ilesos.



Además, carro cae a zanja en la México - Cuernavaca.@oscar_mendoza31 nos cuenta en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/YLv2cXt8Dc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2025

Choque de pipa de agua provoca caos vial en Iztapalapa; no hay lesionados

A pesar de lo aparatoso del incidente, los tripulantes del vehículo, que quedó debajo de la pipa de agua, lograron salir ilesos. El conductor de la pipa de agua fue detenidos, para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Elemento de la policía capitalina y personal de emergencia, acudieron al lugar para acordonar la zona, mientras que los bomberos realizaron las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas.

El choque de la pipa de agua en Iztapalapa provocó afectaciones en el tránsito vehicular en dirección al oriente de la Ciudad de México.

Auto cae en zanja de dos metros de profundidad en Tlalpan

En otro punto de la Ciudad de México (CDMX), un vehículo cayó a una zanja de casi dos metros de profundidad, ubicada en calles de la alcaldía Tlalpan; en el lugar realizaban trabajos de tuberías del drenaje pluvial en la carretera México-Cuernavaca.

Testigos aseguran que el conductor intentó rebasar; sin embargo, al darse cuenta de la zanja intentó frenar pero ya era demasiado tarde; el auto cayó al fondo, quedando llantas para arriba. La zona estaba señalizada con trafitambos y conos de color naranja.

Minutos después, una grúa logró sacar el vehículo y fue trasladado fuera de la vía.

El accidente ocurrió en la zona de Parres, con dirección a la Ciudad de México; no se registraron personas lesionadas.

Tráiler pierde el control y choca contra una grúa en Iztapalapa

En las primeras horas de este miércoles 23 de octubre 2025, un tráiler perdió el control y terminó impactándose contra una grúa brigadier particular, lo que provocó que esta se subiera a la banqueta, derribara un árbol y dañara un poste de concreto.

Los hechos ocurrieron sobre prolongación Manuel Buendía y Periférico, en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa.

Al lugar acudieron bomberos y elementos de tránsito, quienes realizan maniobras para retirar las unidades y liberar la vialidad. No se reportan personas lesionadas.