Prevé tu día: Marchas CDMX y concentraciones HOY 22 de octubre de 2025 impactarán las calles de la capital

Cuauhtémoc

* 10:00 Horas: El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en el Congreso de la Ciudad de México. Posteriormente, se concentrarán a las 12:00 Horas en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”. Sus demandas se centran en la solicitud de lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político con las autoridades.

* 11:00 Horas: Delegaciones Sindicales y Trabajadores de Base de Nivel Medio, Superior y Especiales del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para llevar a cabo la “Asamblea de Bases de la Sección 11”.

Coyoacán

* 18:00 Horas: La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se concentrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El evento, denominado “Okupa Gráfica por Palestina”, tiene como finalidad informar y sensibilizar a la comunidad sobre la difícil situación que se vive en Medio Oriente.