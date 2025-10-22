Prevé tu día: Marchas CDMX y concentraciones HOY 22 de octubre de 2025 impactarán las calles de la capital
No llegues tarde a tus actividades de hoy, 22 de octubre de 2025 y consulta nuestro minuto a minuto sobre marchas CDMX, concentraciones y alternativas viales.
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las marchas CDMX y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 22 de octubre de 2025.
Las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país. Es fundamental mantenerse informado para evitar contratiempos viales.
EN VIVO
Rodadas ciclistas hoy 22 de octubre en la CDMX
Tlalpan
* 07:00 Horas: La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” tiene programada una rodada ciclista. Su punto de partida será en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna. El destino final de este recorrido es el Valle de las Cantimploras, ubicado en Carretera Picacho Ajusco KM 25. Se recomienda tomar precauciones a los automovilistas que circulen por esta zona y vías aledañas durante la mañana.
Para una jornada sin contratiempos, se recomienda a la ciudadanía tomar en cuenta estos horarios y puntos de concentración para planificar sus trayectos con tiempo, buscar vías alternas y considerar el uso del transporte público en la medida de lo posible. Mantente atento a la información oficial sobre el tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos y reportes del Metro y Metrobús.
Concentraciones en la CDMX
Cuauhtémoc
* 10:00 Horas: El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en el Congreso de la Ciudad de México. Posteriormente, se concentrarán a las 12:00 Horas en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y Jardín “Luis Pasteur”. Sus demandas se centran en la solicitud de lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político con las autoridades.
* 11:00 Horas: Delegaciones Sindicales y Trabajadores de Base de Nivel Medio, Superior y Especiales del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para llevar a cabo la “Asamblea de Bases de la Sección 11”.
Coyoacán
* 18:00 Horas: La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se concentrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El evento, denominado “Okupa Gráfica por Palestina”, tiene como finalidad informar y sensibilizar a la comunidad sobre la difícil situación que se vive en Medio Oriente.