Eddy “N”, el segundo capturado por feminicidio tras el incendio de una casa en la GAM

Fue detenido otro probable responsable del feminicidio ocurrido el pasado 16 de octubre en Gustavo A. Madero (GAM). Se trata de Eddy “N”, de 24 años, identificado como probable coautor material, de acuerdo con la investigación habría iniciado el incendio dentro de la casa de la víctima, lo que le ocasionó quemaduras graves que derivaron en su fallecimiento.

Detienen a otro presunto responsable del feminicidio en la GAM

Eddy “N”, de 24 años, fue detenido por parte de elementos de la Policía de Investigación (PDI), y fue identificado como el presunto coautor del feminicidio ocurrido el pasado 16 de octubre en la colonia Defensores de la República, en la GAM.

De acuerdo con las investigaciones, Eddy “N” habría iniciado el incendio dentro de la casa de la víctima, lo que le provocó quemaduras en el 80 porciento de su cuerpo, horas más tarde, la mujer perdió la vida.

Fue detenido otro probable responsable del feminicidio ocurrido el pasado 16 de octubre en #GustavoAMadero, en #CDMX



Se trata de Eddy “N”, de 24 años, identificado como probable coautor material. De acuerdo con la investigación, habría iniciado el #incendio dentro del domicilio… pic.twitter.com/xkpfGsa2b5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

Con base en los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la misma alcaldía.

El detenido Eddy “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quedando a disposición de la autoridad judicial.

“De acuerdo con la investigación, Eddy “N” habría iniciado el incendio dentro del domicilio de la víctima, lo que le ocasionó quemaduras graves que derivaron en su fallecimiento”, se menciona en el boletín, realizado por la Fiscalía de la CDMX.

Dos detenidos por el feminicidio de una mujer dentro de su casa

Hasta el momento, se han realizado dos detenciones relacionadas con el caso; el pasado 21 de octubre, se detuvo a Hugo “N”, de 45 años de edad, quien presuntamente ayudó a los posibles implicados, escapando abordo de un taxi, por lo que se le considera probable coautor del feminicidio.

Hugo “N”, también fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.