En la alcaldía Iztapalapa, la policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a un hombre que quiso entrar a un panteón con varias bolsitas sospechosas en un automóvil, sin embargo, al verse descubierto quiso agredir a un oficial.

Sin embargo, las cosas se tornaron violentas, pues el tipo se puso agresivo con los oficiales, pero no logró evitar que le hicieran una revisión y lo arrestaran, pero ¿qué traía?

Policía de CDMX descubre que hombre pretendía meter droga al panteón

Los hechos ocurrieron dentro del Panteón San Nicolás Tolentino, ubicado en avenida San Lorenzo y Panteón, en la colonia Paraje San Juan Cerro, al oriente de la CDMX.

Algo alertó al personal del panteón, por lo que el administrador del lugar pidió ayuda a los policías para que hicieran una revisión preventiva a los asistentes de un cortejo fúnebre.

Oficiales de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de posible droga empaquetada en bolsas, cuando pretendía entrar al panteón.

Sujeto trató de agredir a policía al verse descubierto

Los policías realizaron una inspección preventiva a los asistentes, con el fin de no permitir el ingreso de bebidas embriagantes con motivo de las festividades del Día de Muertos.

Un sujeto que iba a bordo de una camioneta color gris, al solicitarle que detuvieran la marcha para una revisión preventiva, reaccionó de forma prepotente y evasiva e incluso trató de agredir físicamente a un policía, además le causó daños a su radio portátil.

Detenido traía 30 bolsas con marihuana y acabó en el Ministerio Público

Luego de controlar la situación, el probable responsable fue interceptado y le realizaron una inspección preventiva, tras la cual le aseguraron 30 bolsitas de plástico con una hierba verde con las características de la marihuana.

El sujeto, de 33 años de edad, fue detenido y, junto con la aparente droga asegurada y el vehículo, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

