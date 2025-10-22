¡Anuncian cortes de agua en CDMX hoy! Alcaldía y colonias afectadas este 22 de octubre 2025
Conoce las alcaldías y colonias de la CDMX que están siendo afectadas por los cortes de agua hoy 22 de octubre 2025, así como las causas y horarios.
¡Atención, capitalinos! Este 22 de octubre 2025, se reportaron cortes de agua en algunas alcaldías de la Ciudad de México debido a reparación de fugas y obras de mantenimiento, pero ¿cuáles son las zonas afectadas?
Lista de alcaldías y colonias afectadas por cortes de agua en CDMX
¿Está la tuya? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) compartió la lista de las alcaldías y calles afectadas por los cortes de agua de este miércoles 22 de octubre 2025.
Cortes de agua en Tlalpan: Colonias afectadas
La interrupción del servicio en Tlalpan comenzó desde las 9:00 horas de este miércoles, afectando a las siguientes colonias:
- Chihicaspatl
- Sector 17
- Pedregal de San Nicolás; 3ra y 4ta sección
El corte de agua en Tlalpan se debe a los trabajos de mantenimiento en el rebombeo de San Nicolás. Se espera que el servicio de agua se restablezca alrededor de las 14:00 horas de hoy.
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlalpanAl:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 22, 2025
👷♀️ Personal técnico de SEGIAGUA realiza mantenimiento en el rebombeo San Nicolás.
🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las colonias: Chichicaspatl, Sector… pic.twitter.com/Va5aKCNSSW
Cortes de agua en alcaldía Cuauhtémoc: Zonas afectadas
Los cortes de agua en la Cuauhtémoc están previstos para las 13:00 horas del día debido a las obras de reforzamiento hidraúlico, pero ¿cuáles son las zonas afectadas.
- Calle Tenochtitlán esquina Gorostiza, en la colonia Morelos.
El servicio de agua podría restablecerse alrededor de las 23 horas de hoy.
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcCuauhtemocMx:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 22, 2025
👷♀️ Personal técnico de SEGIAGUA realizará obras de reforzamiento hidráulico sobre calle Tenochtitlán esquina Gorostiza, en la colonia Morelos.
🛠️ Se prevé una interrupción en el… pic.twitter.com/RonoxagVsO
Cortes de agua en la alcaldía Benito Juárez: Calles sin servicio
El servicio de agua fue suspendido en calles de la alcaldía Benito Juárez debido a la reparación de una fuga que se presentó en Nevado esquina con Eje Central; zonas afectadas.
- Colonia Portales.
Se espera que el suministro se restablezca alrededor de las 23:00 horas de este miércoles.
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @BJAlcaldia:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 22, 2025
👷♀️ Personal técnico de SEGIAGUA repara la fuga que se presentó en Nevado esquina con Eje Central.
🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Portales.
🧰 El… pic.twitter.com/6EdQl3Cxek
Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua
¡Atención, vecinos! Ante los cortes de agua en la Ciudad de México, se les recomienda a las y los afectados seguir ciertas recomendaciones para no resentir la falta de suministro a lo largo del día.
- Almacenar el agua: Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.
- Raciona el agua: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.
- Conservar agua en electrodomésticos: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.
- Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.
Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.