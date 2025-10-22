¡Anuncian cortes de agua en CDMX hoy! Alcaldía y colonias afectadas este 22 de octubre 2025

¡Atención, capitalinos! Este 22 de octubre 2025, se reportaron cortes de agua en algunas alcaldías de la Ciudad de México debido a reparación de fugas y obras de mantenimiento, pero ¿cuáles son las zonas afectadas?

Lista de alcaldías y colonias afectadas por cortes de agua en CDMX

¿Está la tuya? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) compartió la lista de las alcaldías y calles afectadas por los cortes de agua de este miércoles 22 de octubre 2025.

Cortes de agua en Tlalpan: Colonias afectadas

La interrupción del servicio en Tlalpan comenzó desde las 9:00 horas de este miércoles, afectando a las siguientes colonias:



Chihicaspatl

Sector 17

Pedregal de San Nicolás; 3ra y 4ta sección

El corte de agua en Tlalpan se debe a los trabajos de mantenimiento en el rebombeo de San Nicolás. Se espera que el servicio de agua se restablezca alrededor de las 14:00 horas de hoy.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlalpanAl:



👷‍♀️ Personal técnico de SEGIAGUA realiza mantenimiento en el rebombeo San Nicolás.



🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las colonias: Chichicaspatl, Sector… pic.twitter.com/Va5aKCNSSW — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 22, 2025

Cortes de agua en alcaldía Cuauhtémoc: Zonas afectadas

Los cortes de agua en la Cuauhtémoc están previstos para las 13:00 horas del día debido a las obras de reforzamiento hidraúlico, pero ¿cuáles son las zonas afectadas.



Calle Tenochtitlán esquina Gorostiza, en la colonia Morelos.

El servicio de agua podría restablecerse alrededor de las 23 horas de hoy.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcCuauhtemocMx:



👷‍♀️ Personal técnico de SEGIAGUA realizará obras de reforzamiento hidráulico sobre calle Tenochtitlán esquina Gorostiza, en la colonia Morelos.



🛠️ Se prevé una interrupción en el… pic.twitter.com/RonoxagVsO — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 22, 2025

Cortes de agua en la alcaldía Benito Juárez: Calles sin servicio

El servicio de agua fue suspendido en calles de la alcaldía Benito Juárez debido a la reparación de una fuga que se presentó en Nevado esquina con Eje Central; zonas afectadas.



Colonia Portales.

Se espera que el suministro se restablezca alrededor de las 23:00 horas de este miércoles.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @BJAlcaldia:



👷‍♀️ Personal técnico de SEGIAGUA repara la fuga que se presentó en Nevado esquina con Eje Central.



🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Portales.



🧰 El… pic.twitter.com/6EdQl3Cxek — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 22, 2025

Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua

¡Atención, vecinos! Ante los cortes de agua en la Ciudad de México, se les recomienda a las y los afectados seguir ciertas recomendaciones para no resentir la falta de suministro a lo largo del día.



Almacenar el agua : Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.

: Llena depósitos con para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza. Raciona el agua : Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.

: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso. Conservar agua en electrodomésticos : Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.

: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual. Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.

Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.