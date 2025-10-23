Logo InklusionSitio accesible
Avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy, 23 de octubre de 2025: ¿Qué líneas están lentas o cerradas?

¿Qué pasa en la red del Metro CDMX hoy 23 de octubre? Consulta en FIA cómo va el avance de trenes y toma previsiones para llegar a tiempo a tu destino.

Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX para que tomes precauciones y planees tus traslados este jueves 23 de octubre de 2025.

Recuerda: la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos.

Para trasladarte hacia las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio de apoyo con autobuses de la RTP, disponible como alternativa de transporte.

EN VIVO

Desalojan tren en la Línea A

Usuarios indican que desalojaron un tren en la estación Peñón Viejo de la Línea A. El STC informó que retiraron un tren para revisión y trabajan en agilizar el paso de convoyes.

Retrasos en Línea A

Usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en el paso de trenes en la Línea A. Aseguran que en ese tiempo no ha pasado un convoy en la estación Tepalcates.

