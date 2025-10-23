Avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy, 23 de octubre de 2025: ¿Qué líneas están lentas o cerradas?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX para que tomes precauciones y planees tus traslados este jueves 23 de octubre de 2025.

Recuerda: la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos.

Para trasladarte hacia las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio de apoyo con autobuses de la RTP, disponible como alternativa de transporte.

