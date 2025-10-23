Avance de trenes del Metro CDMX EN VIVO hoy, 23 de octubre de 2025: ¿Qué líneas están lentas o cerradas?
¿Qué pasa en la red del Metro CDMX hoy 23 de octubre? Consulta en FIA cómo va el avance de trenes y toma previsiones para llegar a tiempo a tu destino.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX para que tomes precauciones y planees tus traslados este jueves 23 de octubre de 2025.
Recuerda: la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos.
Para trasladarte hacia las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio de apoyo con autobuses de la RTP, disponible como alternativa de transporte.
EN VIVO
Desalojan tren en la Línea A
Usuarios indican que desalojaron un tren en la estación Peñón Viejo de la Línea A. El STC informó que retiraron un tren para revisión y trabajan en agilizar el paso de convoyes.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2025
Retrasos en Línea A
Usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en el paso de trenes en la Línea A. Aseguran que en ese tiempo no ha pasado un convoy en la estación Tepalcates.
Línea A, más de 10 min esperando metro en tepalcates dirección pantitlan, donde vrgas sacan que 5 min, acumulación de personas y evidentemente vendrá atascado el que llegue. Se levantan con ánimos de ser pendejos y cargar el palo— Pablo Hernández (@pablohh15) October 23, 2025