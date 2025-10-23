Día de Muertos 2025: fechas y horarios de las actividades en Xochimilco

Consulta todo lo que necesitas saber sobre el Día de Muertos 2025 en Xochimilco: fechas, horarios y actividades. Planea tu visita y aprovecha esta tradición llena de color, música y cultura, desde recorridos en trajinera hasta exhibiciones y ofrendas.

Tallado de chilacayote

La Casa de Cultura de San Andrés Ahuayucan, ubicada en Av. Benito Juárez 74, este 30 de octubre a las 15:00 hrs, ofrecerá un taller de Tallado de Chilacayote y aprende a decorar tarjetas tituladas para tu propia Mini Ofrenda.

La entrada es libre y es una oportunidad perfecta para disfrutar en familia, creando arte y tradición mientras honras la memoria de tus seres queridos.

🍂💀¿Recuerdas cuando adornabas un chilacayote y salías a divertirte de pequeñ@?



Conservemos estas tradiciones, ven con tu familia este 30 de octubre a la Casa de Cultura de San Andrés Ahuayucan y disfruta los talleres que han preparado. 👨‍👩‍👧‍👦#TierraDeGuardianes 🌿 pic.twitter.com/aFGRV46948 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 23, 2025

Expo muertos 2025

La “EXPO MUERTOS 2025" se llevará a cabo el lunes 27 de octubre, en un horario de 9:30 a 14:00 horas, en la Plazuela del Barrio San Antonio.

El evento contará con diferentes tallleristas que exhibirán arte en pasta flexible, joyería artesanal y bordado de fantasía, así como con “Maestros en escena” que ofrecerán clases llenas de energía de zumba, yoga, globoflexia, dibujo y pintura.

🍂💀Este #DíaDeMuertos te esperamos con el mejor plan.



En la #ExpoMuertos encontrarás artesanías, joyería, gastronomía, música, danza ¡y mucho más! 🎶🕯️🌸

📍 Plazuela del Barrio San Antonio#TierraDeGuardianes 🌿 pic.twitter.com/u5KCPSNcMe — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 22, 2025

Feria del cempasúchil

Esta fecha se llevará a cabo en el Mercado Acuexcomatl, ubicado en Av. Año de Juárez No. 2, San Luis Tlaxialtemalco.

El evento tendrá lugar del 18 de octubre al 2 de noviembre, operando en un horario de 6:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo.

🏵️✨ Te invitamos a la Feria del Cempasúchil en el Mercado Acuexcomatl.



Adquiere esta preciosa flor directamente de nuestros productores y sigamos disfrutando juntos de nuestras tradiciones. ✨#TierraDeGuardianes 🌿 pic.twitter.com/8uPuWqe4g1 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 22, 2025

La entrada es libre y ofrece la oportunidad de comprar cempasúchil directamente a los productores de la Unión de Floricultores San Juan Acuexcomatl de San Luis Tlaxialtemalco S.P.R. de R.L.

Senderos de Cempaxúchil

Este evento se llevará a cabo el 1 de noviembre, con la inauguración programada a las 5:30 PM. La sede será la Casa de la Cultura “Luis Spota”, ubicada en Joya 17, Santa María Tepepan, Xochimilco. La celebración incluye exhibición de arte, cartonería, un Festival de Catrinas y Música.

🍂💀Vivimos la muerte de forma diferente, como camino y no como final.

Por ello, Senderos de Cempaxúchil te espera para que vivas el arte que existe en cada ofrenda.



Nos vemos este 1 de noviembre en la Casa de Cultura Luis Spota.#TierraDeGuardianes 🌿 pic.twitter.com/gym6xLOTK2 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 22, 2025

Inauguración de la Ofrenda de Día de Muertos

La inauguración de la “ofrenda de Día de Muertos”, bajo el lema “Donde florece el Cempaxúchitl y la vida”, se llevará a cabo el 24 de octubre a las 14:00 horas. El evento, de entrada libre, tendrá lugar en la Casa del Arte, ubicada en Calle Morelos #7, Barrio El Rosario.