Conmoción en CDMX: Policía de la PBI ataca a su compañera en San Jerónimo y se corta las venas

Terror en San Jerónimo. Un policía de la PBI atacó con una navaja a su compañera directo al cuello dentro de un Sams. Al huir, intentó quitarse la vida cortándose cuello y muñecas.

Policía ataca a compañera en el Sam’s de San Jerónimo; después se cortó las venas
Policía ataca a compañera en el Sam’s de San Jerónimo; después se cortó las venas| FIA
Notas
Seguridad
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
Una intensa movilización policiaca se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atacara brutalmente a su compañera con un arma punzocortante dentro de una tienda departamental en la avenida San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México.

El agresor, identificado extraoficialmente como el jefe de turno, huyó del lugar tras el ataque y, al verse acorralado, intentó quitarse la vida provocándose heridas en el cuello y las muñecas, por lo que cayó semi inconsciente.

¿Qué pasó en el Sams de San Jerónimo? Policías pelean y terminan heridos

Los hechos ocurrieron al interior de la tienda Sam's ubicada en la colonia Jardines del Pedregal. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos uniformados se encontraban en servicio cuando iniciaron una discusión.

La disputa escaló hasta que el oficial, identificado como Óscar "N", sacó el arma y agredió directamente a su subordinada en el cuello, aparentemente intentando degollarla. Según el informe de la SSC CDMX, la víctima "se encontraba en su servicio de vigilancia en el establecimiento, cuando tuvo una discusión con otro policía, quien la agredió físicamente con una navaja".

Policía agresor se corta las venas tras huir

Tras el ataque, el agresor salió corriendo hacia Periférico para intentar escapar; sin embargo, al notar la presencia de más policías que acudían al apoyo, el sujeto se autolesionó cortándose las muñecas y el cuello.

Paramédicos arribaron al lugar para atender a la oficial herida, identificada como Elizabeth "N" o Islas Castañeda, quien fue trasladada de urgencia a un hospital debido a la gravedad de la lesión en el cuello. El agresor fue trasladado a otro hospital en calidad de detenido y bajo estricta custodia policial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la Unidad Especializada de Género brindará acompañamiento legal y psicológico a la víctima y su familia. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos ya inició las indagatorias correspondientes para colaborar con el Ministerio Público.

