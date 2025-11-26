Conmoción en CDMX: Policía de la PBI ataca a su compañera en San Jerónimo y se corta las venas

Una intensa movilización policiaca se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atacara brutalmente a su compañera con un arma punzocortante dentro de una tienda departamental en la avenida San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México.

El agresor, identificado extraoficialmente como el jefe de turno, huyó del lugar tras el ataque y, al verse acorralado, intentó quitarse la vida provocándose heridas en el cuello y las muñecas, por lo que cayó semi inconsciente.

¿Qué pasó en el Sams de San Jerónimo? Policías pelean y terminan heridos

Los hechos ocurrieron al interior de la tienda Sam's ubicada en la colonia Jardines del Pedregal. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos uniformados se encontraban en servicio cuando iniciaron una discusión.

La disputa escaló hasta que el oficial, identificado como Óscar "N", sacó el arma y agredió directamente a su subordinada en el cuello, aparentemente intentando degollarla. Según el informe de la SSC CDMX, la víctima "se encontraba en su servicio de vigilancia en el establecimiento, cuando tuvo una discusión con otro policía, quien la agredió físicamente con una navaja".

#TarjetaInformativa l Luego de que una mujer policía resultara lesionada con un arma punzocortante en una tienda departamental localizada en la @AlcaldiaAO, la #PBI de la @SSC_CDMX informa:



Enlace 👉🏻 https://t.co/Z38EVu5jHT pic.twitter.com/ipuq7zzPUw — PBI_SSC (@PBI_SSC) November 26, 2025

Policía agresor se corta las venas tras huir

Tras el ataque, el agresor salió corriendo hacia Periférico para intentar escapar; sin embargo, al notar la presencia de más policías que acudían al apoyo, el sujeto se autolesionó cortándose las muñecas y el cuello.

Paramédicos arribaron al lugar para atender a la oficial herida, identificada como Elizabeth "N" o Islas Castañeda, quien fue trasladada de urgencia a un hospital debido a la gravedad de la lesión en el cuello. El agresor fue trasladado a otro hospital en calidad de detenido y bajo estricta custodia policial.

🚨🚨🚨 IMÁGENES SENSIBLES



Riña entre oficiales de la #PBI deja dos heridos por arma blanca en la CDMX.



Una fuerte discusión al interior del Sam’s Club de San Jerónimo, en la alcaldía Álvaro Obregón, escaló hasta una agresión física. La policía Islas Castañeda fue atacada por su… pic.twitter.com/ceJV0ixOX5 — Abejorro (@AbejorroMedia) November 26, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la Unidad Especializada de Género brindará acompañamiento legal y psicológico a la víctima y su familia. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos ya inició las indagatorias correspondientes para colaborar con el Ministerio Público.