Amagan a abuelita de 73 años con un desarmador y le roban su casa por Metro El Rosario
Delincuencia en Azcapotzalco. Cuatro sujetos entraron a robar a casa de una abuelita de 73 años; la amagaron con un desarmador y la empujaron, cerca de Metro El Rosario, CDMX.
Una mujer de la tercera edad vivió momentos de pánico al llegar a su domicilio en la colonia El Rosario, Azcapotzalco, y descubrir que estaba siendo robada. La víctima, de 73 años, fue sorprendida por delincuentes que la amagaron con un desarmador y la empujaron violentamente hacia el interior de su vivienda para poder escapar con el botín.
Tras el llamado a policías de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC CDMX), elementos hicieron el seguimiento por cámaras del C5; fue así como observaron a cuatro personas que finalmente fueron detenidas (dos hombres y dos mujeres) en posesión de los objetos robados.
¿Qué pasó en la colonia El Rosario, Azcapotzalco?
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Planetas y Tarascos, en la colonia El Rosario. Tras ser agredida y amenazada de ser golpeada, la víctima vio cómo los ladrones huían a bordo de una camioneta color gris.
Tras el reporte, los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente implementaron un cerco virtual. En cuestión de minutos, ubicaron el vehículo de los sospechosos circulando sobre la calzada Camarones y la calle Norte 75, en la colonia Obrero Popular.
Al verse acorralados por la policía en campo, los dos hombres descendieron del vehículo e intentaron huir a pie, pero fueron interceptados metros adelante. Las dos mujeres que los acompañaban permanecieron al interior de la camioneta y también fueron aseguradas.
Durante la revisión preventiva, los oficiales recuperaron lo robado y el arma utilizada para intimidar a la víctima:
- Un desarmador de aproximadamente 50 centímetros de largo.
- Un televisor color negro.
- Dinero en efectivo.
#BoletínSSC | #DETENIDOS | En atención a una solicitud de apoyo recibida por los operadores del #C2 Poniente, uniformados de la #SSC detuvieron a cuatro personas que posiblemente robaron objetos de una casa habitación, en calles de @AzcapotzalcoMx.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 26, 2025
Los hechos ocurrieron mientras… pic.twitter.com/f5noGVy12C
Ladrones tienen antecedentes, uno desde 1995 por atracador
Los detenidos son dos hombres de 54 y 51 años, y dos mujeres de 30 y 28 años.
Un cruce de información reveló que los sujetos son delincuentes reincidentes. El hombre de 54 años tiene ingresos al Sistema Penitenciario en 2022 y 2024 por delitos contra la salud y robo agravado, mientras que el de 51 años estuvo preso en 1995 y en años posteriores por robo en diferentes modalidades.
Los cuatro implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.