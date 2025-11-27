¡Caos en Polanco! Árbol se desploma y aplasta un camión escolar y varios autos

Un árbol cayó la tarde de este miércoles sobre tres vehículos, incluido un camión escolar, en la colonia Polanco, en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Julio Verne, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El desplome ocurrió en el carril con dirección hacia Lomas de Chapultepec, lo que ha generado afectación vehicular en la zona y un avance lento en uno de los tramos con mayor flujo de la capital.

Paseo de la Reforma a la altura de Julio Verne rumbo a Lomas, se encuentra bloqueado por la caída de un árbol. pic.twitter.com/P2B3Ruq5p1 — Daniel Olvera パトリシオ (@danolv69) November 27, 2025

Bomberos retiran el árbol y aseguran la zona tras dañar tres vehículos

Autoridades señalaron que el árbol no solo cayó sobre un vehículo, sino que también provocó daños a por lo menos dos automóviles más, sumando tres unidades afectadas en total.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos ya trabajan en el punto para retirar el tronco y liberar la vialidad.

#Precaución 🚨🚒Servicios de emergencia trabajan en caída de árbol sobre Av. Paseo de la Reforma y Julio Verne, colonia Polanco IV Sección, @TuAlcaldiaGAM.



🔀Alternativa vial: Av. Constituyentes.#911CDMX#C5CorazónDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 26, 2025

Los equipos de emergencia mantienen acordonada la zona mientras realizan el corte y retiro de ramas para evitar riesgos adicionales a conductores y peatones.

¿Qué hacer tras un accidente vehicular? Estas son las acciones clave que debes seguir

Cuando ocurre un percance vial, la manera en que reaccionas durante los primeros minutos puede marcar la diferencia. Para evitar agravar la situación y mantener a salvo a todos los involucrados, estas son las recomendaciones esenciales.

1. Verifica el estado de salud de todos

Lo primero es confirmar que tú y tus acompañantes estén bien. Si tu condición te lo permite, revisa también a las demás personas implicadas. Solo después de asegurarte de que no haya riesgos inmediatos puedes proceder con los siguientes pasos.

2. Solicita ayuda médica si es necesario

Si cualquiera de los afectados presenta lesiones, la llamada al 911 debe ser inmediata. Cada segundo es crucial en una emergencia, por lo que pedir una ambulancia debe ser una de tus primeras acciones.

3. Mantén la calma para tomar decisiones correctas

Respirar profundo y conservar la serenidad ayudará a evitar errores. Aunque suene evidente, mantener la calma es indispensable para actuar con claridad en un momento de tensión.

4. Comunícate con tu aseguradora

Una vez confirmado que todos se encuentran fuera de peligro, contacta a tu compañía de seguros. Ten a la mano tu número de póliza y tu licencia vigente para agilizar la atención y que puedan brindarte acompañamiento en el lugar del incidente.

5. Mueve el vehículo si el golpe fue menor

En casos de daños leves, coloca tu automóvil —y, si es posible, el del otro conductor— en un punto donde no interfieran con el tránsito. Esto evita embotellamientos y reduce el riesgo de otro choque.

6. Señaliza correctamente la zona

Activa las intermitentes y utiliza los triángulos de emergencia o cualquier señalamiento disponible, especialmente si el accidente ocurrió de noche. La visibilidad es clave para prevenir que otros vehículos resulten involucrados.

7. Llama a la policía en situaciones graves

Si el accidente tiene consecuencias mayores, como lesiones serias o fallecidos, debes comunicarte de inmediato al 911 para solicitar presencia policial. Comparte toda la información requerida desde el primer contacto.