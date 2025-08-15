Marchas hoy en CDMX, 15 de agosto de 2025: Cierre parcial de Autopista México-Cuernavaca
Consulta aquí las marchas y manifestaciones programadas para hoy viernes 15 de agosto de 2025 en CDMX; actualización EN VIVO: Fuerza Informativa Azteca.
¡Que no te sorprendan! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuál es la alternativa vial, todo para que te sea más fácil planear tu camino durante este viernes de agosto en la capital del país. Te compartimos en tiempo real la información acerca de los horarios, las rutas y los puntos más afectados por cada una de las marchas hoy en CDMX.
EN VIVO
Cierre parcial en Autopista México-Cuernavaca
¿Qué pasa en la Autopista México-Cuernavaca? La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa que servicios de emergencia trabajan en la Autopista México-Cuernavaca, justo a la altura del kilómetro 22 con dirección a Cuernavaca, por incidente; la alternativa vial es la Carretera México-Cuernavaca.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 22, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención a incidente (caída de carga). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) August 15, 2025
Cierre a la circulación en alcaldía Benito Juárez
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación en Edzna y San Borja, en la alcaldía Benito Juárez, por labor de servicios de emergencia luego de incendio. La alternativa vial es la avenida Doctor Vértiz y Cumbres de Maltrata.
06:27 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Edzna y San Borja, alcaldía Benito Juárez, por labor de servicios de emergencia luego de incendio. #AlternativaVial Dr. Vértiz y Cumbres de Maltrata. pic.twitter.com/fAc2YUqMR1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2025
Estas son las marchas previstas hoy 15 de agosto en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha informado que se esperan al menos 1 marcha, 5 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento a lo largo del día.
Algunas podrían generar afectaciones viales en zonas clave del Centro Histórico, Reforma, Insurgentes y otras vialidades primarias.