Un robo se registró en el Comité Olímpico Mexicano, de donde más de 900 prendas deportivas, valuadas en aproximadamente 500 mil pesos, habrían sido sustraídas del inventario.

El robo fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y agentes de la Policía de Investigación detuvo a dos presuntos responsables.

¿Quiénes son los detenidos por robo a Comité Olímpico Mexicano?

Los policías detuvieron en flagrancia a dos hombres, identificados como Mario “N” y Pedro “N”, en posesión de prendas y accesorios deportivos que podrían estar relacionados con los hechos.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo en flagrancia a dos hombres, identificados como Mario “N” y Pedro “N”, en posesión de prendas y accesorios deportivos que podrían estar relacionados con una investigación por robo al Comité Olímpico Mexicano”, informó la institución este jueves 14 de agosto.

Prendas robadas eran para próximas competencias de la delegación mexicana

La denuncia establece que el 8 de agosto de 2025, durante un inventario, se detectó la ausencia de más de 900 uniformes con un valor aproximado de 500 mil pesos, destinados para la delegación mexicana en próximas competencias.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos que derivaron en la detención en flagrancia de Mario “N” en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, y de Pedro “N” en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa.

Ropa robada del Comité Olímpico Mexicano era ofrecida en redes sociales

La indagatoria de las autoridades establece que prendas con características similares a las robadas fueron puestas a la venta en redes sociales.

Los agentes aseguraron las prendas y accesorios deportivos, en tanto, ambos detenidos fueron presentados ante la autoridad ministerial, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación.

