Cuatro personas fueron detenidas en Quintana Roo al ser investigadas por su presunta relación con una agresión a golpes contra un hombre en un club de pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

La captura de estas cuatro personas fue dada a conocer este jueves 14 de agosto de 2025 por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, aprehensión que se dio a casi un mes de los hechos, los cuales fueron grabados y compartidos en redes sociales.

Reportan la detención en Cancún de Alejandro Germán Mondragón (conocido como Lord Pádel) y otras tres personas relacionados con la golpiza an Israel morales el pasado 19 de julio en Atizapán, Edomex… 👇 pic.twitter.com/SW7ira1zFy — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) August 15, 2025

¿Quiénes son las personas detenidas por agresión en pádel en Atizapán?

La información de la Fiscalía del Estado de México refiere que las personas detenidas son Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación con los hechos registrados el pasado 19 de julio en un club de pádel.

De acuerdo con la institución, dos de los investigados exhibieron copias de recurso de amparo del cual la Fiscalía del Estado de México, dijo, no ha sido notificada formalmente, por lo que se les trasladaría ante un Ministerio Público.

Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N” fueron detenidos por en el aeropuerto de Cancún, en acción conjunta de la Fiscalía mexiquense, con la Fiscalía General de la República (FGR), INTERPOL,

Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Fiscalía de Quintana Roo.

“La Fiscalía del Edoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación a los hechos registrados el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza”, publicó la institución en su cuenta de X.