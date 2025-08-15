Un aparente corto circuito se registró hoy por la tarde en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), por lo que usuarios que iban a bordo de los trenes tuvieron que ser desalojados.

Así las cosas en el túnel de la Inter estación Zócalo Pino Suárez línea 2 del metro con los usuarios afectados. pic.twitter.com/7AoviuHJwx — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) August 15, 2025

Los primeros reportes indican que se trató de un corto circuito en la estación Pino Suárez. El personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) desalojó a las personas en la interestación Zócalo y Pino Suárez, debido a presencia de humo.

Debido a una falla y presencia de humo en un tren en la Línea 2 del @MetroCDMX , usuarios fueron desalojados en la intersección Pino Suárez-Zócalo. pic.twitter.com/0LKd9eVLoq — hermes (@vialhermes) August 15, 2025

Suspenden servicio en estaciones de la Línea 2 del Metro de CDMX

Adrián Rubalcava, director general del Metro de CDMX, informó que en la Línea 2, el servicio opera provisionalmente de Colegio Militar a Cuatro Caminos debido a revisión en zona de vías. Ante la suspensión de servicio, unidades del RTP transportarán a los usuarios afectados.

Derivado de la afectación en la Línea 2 del Metro, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyan con el traslado de las personas usuarias entre la estación Nativitas y la estación Tasqueña, con patrullas.

Servicio en la Línea 2 del Metro de CDMX podría reanudarse en la tarde-noche

El funcionario indicó que personal especializado del Metro trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible. Las estaciones en las que no hay servicio es de Tasqueña a Colegio Militar. En tanto, el Metro indicó que “se proyecta que el servicio se restablezca en el transcurso de la tarde-noche”.

En este momento se continúa la revisión en zona de vías, debido aparentemente a un cortocircuito en la interestación Pino Suárez – Zócalo, informó el director del Metro, quien aseguró que no se tiene registro de alguna explosión ni incendio, así como alguna persona lesionada.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que el servicio en la Línea 2 se ofrece de forma provisional de Cuatro Caminos a Colegio Militar, en tanto de Tasqueña a Colegio Militar se ofrece apoyo alterno con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros.

“Personal de seguridad industrial y protección civil apoyó en el desalojo de usuarios a través de la vía, conforme al protocolo de operación. No se registran personas lesionadas.

“Técnicos de instalaciones fijas ya laboran en la reparación del sistema de vías en la interestación Zócalo-Pino Suárez, afectado, aparentemente, por un corto circuito. No se tiene registro de explosión o incendio”, informó el Metro en un comunicado

Estaciones de la Línea 2 del Metro de CDMX sin servicio hoy

Cierran estación Potrero de Línea 3 del Metro de CDMX

El Metro de la CDMX también informó en su cuenta de X que la estación Potrero, de la Línea 3, fue cerrada esta tarde, en tanto, el resto de las estaciones opera con normalidad.

“Al momento se cierra la estación Potrero de Línea 3, por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios. El resto de las estaciones de la Línea 3 opera con normalidad”, indicó.