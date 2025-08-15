Tres jóvenes que regresaban de una fiesta vivieron momentos de auténtico terror la madrugada de este viernes, cuando la calle por la que transitaban colapsó y su automóvil quedó colgando al borde de una ladera en la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México (CDMX).

El incidente, provocado por el reblandecimiento de tierra debido a las intensas lluvias, terminó sin lesionados gracias a la rápida reacción de los tripulantes, quienes lograron salir del vehículo segundos antes de una posible tragedia.

El suceso ocurrió en la calle Cañada de la colonia La Magdalena, una zona donde, según los vecinos, los deslaves son un riesgo constante durante la temporada de lluvias.

¿Qué pasó en La Magdalena? Así fue el deslave que dejó un auto colgando

La fuerte tormenta que se registró durante la tarde y noche del jueves en el sur de la CDMX dejó el terreno vulnerable. Fue durante la madrugada del viernes cuando, de manera repentina, el pavimento de la calle Cañada cedió justo al paso del vehículo de los jóvenes, provocando que la mitad de la calzada se desplomara hacia la ladera.

El automóvil quedó peligrosamente inclinado, con las dos llantas del lado del copiloto en el aire y detenido únicamente por la franja de pavimento que no se derrumbó.

“Hay que bajarnos o nos vamos a voltear": El Testimonio del Escape

Cecilia Jiménez, una de las jóvenes que viajaba en el auto, narró los momentos de pánico que vivieron. “Sentí cómo el carro se fue de lado en el lugar del copiloto; los arbustos literal se fueron al barranco y yo sentía cómo el auto se iba cada vez más de lado”, relató.

En un intento por salir de la peligrosa posición, el conductor aceleró, pero fue inútil. “Intentó darle marcha al coche y se patinaban las llantas, entonces le dije que hay que bajarnos porque si no, nos íbamos a voltear”, explicó Cecilia. Su decisión fue clave para que los tres pudieran salir por sus propios medios, ilesos pero con un gran susto.

#MientrasDormía | Auto se salva de caer a barranco en La Magdalena Contreras



Tres jóvenes que volvían de una fiesta estuvieron a punto de caer a un barranco en la colonia La Magdalena. El pavimento se desplomó por las lluvias, dejando el auto peligrosamente inclinado.… pic.twitter.com/Tu7Ay6RbVF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2025

Vecinos alertan el desplome de la calle en la Magdalena Contreras

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), adscritos al sector Dínamo, quienes de inmediato acordonaron la zona para prevenir más incidentes con otros vehículos. Los uniformados permanecieron en el sitio hasta la llegada de una grúa, que realizó las maniobras para retirar el vehículo, el cual no sufrió daños mayores.

Este incidente sirve como una advertencia sobre los riesgos en las zonas altas y de pendientes de la Ciudad de México, donde las lluvias intensas de los últimos días han provocado múltiples encharcamientos y desprendimientos de tierra, manteniendo en alerta a las autoridades.