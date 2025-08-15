La fuerza del agua en las inundaciones de por la lluvia en la Ciudad de México (CDMX) no solo afectó la circulación vehicular y casas, sino que además, se llevó consigo algunas placas vehiculares de conductores que se vieron afectados al circular en ciertas calles y avenidas.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron placas vehiculares que fueron localizadas durante labores de limpieza por las inundaciones en la alcaldía Iztacalco.

Hallan placas de CDMX tras labores de desazolve por lluvia

Derivado de las intensas lluvias que se han registrado en la CDMX durante los últimos días, los oficiales realizaron labores de desazolve, limpieza y destape de coladeras en diversas vialidades de la alcaldía Iztacalco.

En esta zona, los oficiales encontraron tres placas de circulación, las cuales mantienen bajo resguardo en espera de que sean reclamadas por los dueños.

Paso a paso: Guía para recuperar las placas perdidas de tu auto en la CDMX

¿Cuáles son las placas vehiculares de CDMX encontradas tras lluvia?

Los policías del Sector Tlacotal, no solo participaron en el auxilio de la ciudadanía que reside o transita por calles y avenida de dicha demarcación, sino que además, ayudaron a desazolvar coladeras para permitir el libre flujo del agua, y durante las labores de limpieza, localizaron las placas vehiculares:



R84-AVB de la Ciudad de México



379-ZJN de la Ciudad de México



DW-550- A del Estado de México

¿Cómo recuperar tu placa vehicular arrastrada por la lluvia en CDMX?

Si eres la dueña o dueño de las placas vehiculares mencionadas, podrás reclamarlas para que te las devuelvan y evites hacer el trámite de reposición.

Las placas de circulación actualmente están resguardadas en las instalaciones del Sector Tlacotal, el cual se encuentra ubicado en la avenida Te, esquina con la calle Sur 157, en la colonia Gabriel Ramos Millán, para mayor referencia frente a la universidad UPIICSA, a un costado de la alcaldía Iztacalco.

Para hacer la entrega de las placas, será necesario que muestres la tarjeta de circulación vigente para comprobar su legal posesión.

