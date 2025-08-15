Terror en la Benito Juárez: Explosión deja un departamento en ruinas y con varios heridos

Una violenta explosión por acumulación de gas destruyó un departamento y dejó un saldo inicial de seis personas lesionadas la mañana de este viernes en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez, lo que provocó la evacuación total de las 32 familias que habitan en el edificio.

El siniestro que movilizó a autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dejó el inmueble afectado en ruinas y ocurrió en un edificio de cuatro pisos ubicado en el cruce de las calles Edzna y San Borja, donde ya laboran los servicios de emergencia y autoridades capitalinas.

Explota departamento en CDMX: El estruendo en la colonia Independencia

Vecinos de la zona vivieron minutos de terror tras el fuerte estruendo que se originó en un departamento del primer nivel. La onda expansiva causó daños significativos no solo en el punto de origen, sino en varias viviendas aledañas.

El jefe de los Bomberos de la Ciudad de México, conocido como Jefe Vulcano Cova, informó desde el lugar que, además del departamento destruido, cuatro viviendas más resultaron con afectaciones estructurales y otras dos presentaron daños en ventanas. Todo esto alrededor de las 6:30 de la mañana.

Estoy en la calle San Borja, en la Alcaldía Benito Juárez, donde atendimos una explosión por acumulación de gas en el interior de un departamento.



Estoy en la calle San Borja, en la Alcaldía Benito Juárez, donde atendimos una explosión por acumulación de gas en el interior de un departamento.

El edificio cuenta con 32 departamentos, 4 de ellos resultaron afectados en su estructura por la explosión y 2 más presentan daños…

¿Qué pasó en la Benito Juárez hoy viernes 15 de agosto?

Las autoridades confirmaron que la causa de la explosión fue una acumulación de gas LP. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, se presentó en el lugar para coordinar las acciones de emergencia y confirmar la cifra de evacuados.

De acuerdo con el reporte del Jefe Vulcano Cova, el saldo inicial fue de seis personas lesionadas, ninguna de ellas con riesgo mortal, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos. Posteriormente, Urzúa dio a conocer que cuatro personas se mantienen en atención médica.

Como medida de seguridad, la totalidad de los habitantes del edificio, correspondiente a 32 familias, fue evacuada mientras se realizan las evaluaciones de riesgo. La policía capitalina mantiene un amplio cordón de seguridad para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Tanto la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, como el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudieron al punto del siniestro y aseguraron que se brindarán todos los apoyos necesarios a las personas afectadas.

Personal de Protección Civil realizará las Opiniones Técnicas de Riesgo correspondientes, y se ha solicitado al Instituto para la Seguridad de las Construcciones que elabore los dictámenes estructurales del predio. Estos análisis serán cruciales para determinar si las familias pueden regresar a sus hogares o si el edificio presenta un daño mayor que ponga en riesgo su habitabilidad.

Video desde San Borja y Edzna, colonia Independencia, donde explotó un departamento:

De acuerdo con vecinos de la zona, el estruendo de la explosión fue mayúsculo y se escuchó a varias calles de distancia. En el sitio, el alcalde compartió un video en sus redes sociales donde se puede observar la magnitud de los daños, pues restos de la fachada quedaron desplegados por toda la calle.

Estoy arribando a la zona de emergencia en Edzna 42,Colonia Independencia donde los equipos de #BlindarBJ360 y #ProtecciónCivil360 desde los primeros minutos enfrentan y controlan ya la emergencia. Se han atendido en lugar a tres personas lesionadas. Los primeros informes me…

#AlMomento | Cuatro lesionados dejó la explosión de un departamento ubicado en un primer piso de un edificio de cuatro niveles en la colonia Independencia en Benito Juárez.



#AlMomento | Cuatro lesionados dejó la explosión de un departamento ubicado en un primer piso de un edificio de cuatro niveles en la colonia Independencia en Benito Juárez.

32 familias fueron evacuadas informó Miriam Urzúa, secretaria de gestión integral y riesgos y protección…

De manera concreta, la dirección del edificio afectado es Edzna 42. De acuerdo con Urzúa, solamente un vecino sufrió daños de mayor consideración, al presentar lesiones en cabeza y brazo por vidrios, quien decidió hacer efectivo su seguro de gastos médicos mayores y se trasladó por su propia cuenta.