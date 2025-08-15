Logo InklusionSitio accesible
¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy 15 de agosto 2025? Usuarios reportan avance lento en la Línea A

En Fuerza Informativa Azteca tenemos el minuto a minuto del avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX para que no llegues tarde a tus actividades.

Escrito por: Ollinka Méndez
No salgas de casas sin consultar el avance de trenes del Metro CDMX hoy 15 de agosto 20025.|Metro CDMX

Avance lento en Línea A

Usuarios del Metro CDMX reportan que el avance en la Línea A es lento.

Metro CDMX inicia sus operaciones

El Metro CDMX comienza sus operaciones con normalidad tras la serie de complicaciones del día de ayer en la Línea 2 por las lluvias.

