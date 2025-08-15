¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy 15 de agosto 2025? Usuarios reportan avance lento en la Línea A
En Fuerza Informativa Azteca tenemos el minuto a minuto del avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX para que no llegues tarde a tus actividades.
En Fuerza Informativa Azteca traemos para ti en tiempo real avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX para que no te tome por sorpresa algún acontecimiento y puedas llegar a tiempo a tus actividades.
EN VIVO
Avance lento en Línea A
Usuarios del Metro CDMX reportan que el avance en la Línea A es lento.
Viernes de hueva señores!!!— 🇲🇽 🔥 uaM 🔥🇲🇽 (@Quetzi420) August 15, 2025
Y eso se nota en línea A dirección Pantitlán donde vamos comenzando el disque servicio pero lento y con un metro que parece camión haciendo base en cda estación.
Agilizar todas las que conectan con Pantitlán.
Metro CDMX inicia sus operaciones
El Metro CDMX comienza sus operaciones con normalidad tras la serie de complicaciones del día de ayer en la Línea 2 por las lluvias.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 11° C pic.twitter.com/bLyNxhWBph— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025