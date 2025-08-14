Ha pasado casi una semana desde que salió de casa y no volvió. Leticia Bety Ramírez Ramírez, una madre de familia de 68 años de edad, está desaparecida tras ser vista por última vez en la Ciudad de México (CDMX).

La mujer fue vista por última vez en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, cuando salió de su casa el 8 de agosto de 2025, pero no regresó con su familia, la cual denunció la situación ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Qué se sabe de la desaparición de Leticia Bety Ramírez Ramírez?

Flor, hija de la señora Leticia Bety, comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que, de acuerdo con su papá, su madre “estaba un poco triste y pensativa”.

Previo a la desaparición, ella visitó a su mamá por la mañana un rato, luego de pasar a dejar a sus hijos a un curso de verano, pero por la tarde le llamó a la casa, pues la mujer no tiene celular, cerca de las 16:49 horas y le preguntó si ya había comido, a lo que Leticia dijo que sí.

Ese día, la señora preparó un pescado empapelado. El esposo de Leticia regresó de trabajar cerca de las 10:30 de la noche y se dio cuenta de que su esposa no estaba en la casa.

Investigan desaparición de Leticia Bety Ramírez Ramírez

La señora Leticia Bety Ramírez Ramírez fue vista por última vez aquel 8 de agosto. Vestía una blusa azul cielo manga tres cuartos, pantalón de vestir verde oscuro, zapatos de color café y traía una bolsa de mano negra.

La ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CMDX, con el folio D/02288/2025/FGJ, establece que la mujer mide 1.55 metros y padece esquizofrenia.

Leticia Bety se encontraba bajo tratamiento médico, pero días antes, de acuerdo con su hija, dejó de tomar sus medicinas, pero tras salirse, no llevó consigo su tratamiento.

“Ella padece una enfermedad que es esquizofrenia y al parecer había dejado unos días antes su tratamiento médico, me imagino que por eso decidió irse, pero el día que la vi no me comentó que tenía planes de salir o que tenía la idea de irse de la casa”, contó Flor.

Madre desaparecida tampoco se fue a casa de otros familiares

Al notar que no estaba en casa, su hija Flor preguntó a unas tías si su mamá estaba con ellas, pero no estaba con ellas.

“Les llamé y me comentaron que no estaba con ellas, hasta la fecha no ha llegado con ellas. Levanté el reporte ante la Comisión de Búsqueda, ante la Fiscalía me dijeron que tenía que hacer una denuncia formal y en redes sociales hemos estado difundiendo el boletín”, dijo.

Su hija ha acudido a hospitales a buscarla, e incluso en los lugares que le gustaba visitar, pero no han tenido información que dé con su paradero.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de CDMX le mostraron las cámaras del C5 que pudieron grabar a Leticia Bety, pero estas están apuntando a un lado contrario al que pudo ser la ruta de la señora.

“Hay una, pero no está dirigida hacia la entrada de su domicilio, sino que está dirigida hacia otra calle y solamente se alcanza a ver, si ella hubiera caminado hacia Calzada de Tlalpan, al Metro Ermita, pues sí se hubiera visto si hubiera caminado hacia esa dirección, pero si por ejemplo, caminó sobre la banqueta, no se alcanza a visualizar o si se fue hacia otra calle, no se ve”.

Flor pide a la ciudadanía que, si cuenta con información que ayude a la localización, contactar a las autoridades al número 55 5484 0430, pues por su padecimiento, temen que algo pueda pasarle.