Captan a Martí Batres bailando “los prohibidos” en Tepito

A través de redes sociales, el Secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, compartió un video en donde fue captado bailando con "los pasos prohibidos" en el corazón del Barrio de Tepito.

Martí Batres se encontraba festejando las preposadas en el Barrio de Tepito, localizando al norte del Centro Histórico, en la alcaldía de Cuauhtémoc de la CDMX, cuando el funcionario fue captado en plena pachanga disfrutando de lo mejor de la "Cumbia Buena" .

En el video difundido en las redes sociales del Secretario de Gobierno de la CDMX se aprecia al funcionario sumamente feliz y disfrutando en compañía de su pareja de baile, con quien aprovecho para sacar lo mejor de "los pasos prohibidos".

Así fue captado Martí Batres bailando en Tepito

Fue el propio Secretario de Gobierno de la CDMX, quien difundió el video por medio de TikTok con la descripción "Hoy por la noche comenzamos las preposadas en el Barrio de Tepito".

La canción con la que el funcionario aparece en video sacando sus mejores pasos de baile se trata de nada más y nada menos que de la melodía "Cumbia Buena" del Grupo La Cumbia.



Al momento, el icónico momento de Martí Batres en las preposadas del Barrio de Tepito acumula más de dos mil reacciones, así como varios comentarios, en las que el Secretario de Gobierno de la CDMX es señalado por su gran forma de bailar.

Entre los curiosos comentarios destacan reacciones como "Secretario apoye a nuestros sonideros que sigan siendo los bailes callejeros una bonita reunión de barrios" o "Yo quiero bailar con usted, con todo respeto, señor Secretario".

Cabe destacar que según las tradiciones mexicanas, las posadas navideñas inician este 16 de diciembre, por lo que el video en el que Martí Batres fue captado con sus mejores pasos de bailes o "los prohibidos" corresponde a las fiestas previas celebradas en el Barrio de Tepito.