Hoy No Circula viernes 5 de septiembre: ¿tu auto puede circular con estos niveles de contaminación?

¿Te toca irte en lancha o en Metro? Así opera el Hoy No Circula para miles de conductores este viernes 5 de septiembre en CDMX, Edomex y el Valle de Toluca.

hoy no circula viernes 5 de septiembre
¿Seguro que te toca circular este viernes?|FIA
Escrito por: Iveth Ortiz
¡Alto ahí! La calidad del aire de este viernes 5 de septiembre indica que se mantiene un nivel de riesgo moderado, con presencia de dióxido de nitrógeno (NO₂), pero ¿en qué afecta al Hoy No Circula?

Lista de autos que no circulan los viernes

Pese a la presencia de contaminantes en el aire, las lluvias de las últimas semanas han ayudado a mejorar los niveles. Por ello, este viernes el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, y únicamente los siguientes vehículos tienen restringida su circulación:

  • Engomado Azul
  • Terminación de placas 9 y 0
  • Engomado amarillo 1 y 2
Programa Hoy No Circula - Viernes
¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Debido a que no se encuentra activa la Fase 1 de contingencia ambiental, el horario para acatar estas medidas comprende de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El no respetar las disposiciones del programa puede traer una sanción económica; en la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.

Aunque también se debe tener en cuenta que, en caso de reincidencia, el costo de la multa puede incrementar, o incluso tu auto se puede ir al corralón.

¿Qué autos pueden circular diario?

Aunque las restricciones se encuentran activas de lunes a sábado en el Valle de México, algunos conductores pueden evadir estas restricciones:

  • Vehículos con holograma 0 y 00
  • Vehículos para personas con discapacidad
  • Vehículos de emergencia y servicios esenciales
  • Autobuses escolares
  • Autos eléctricos e híbridos.
  • Autos con pase turístico

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplica en los siguientes municipios del Estado de México:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT):

  • Comprende los municipios de Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST):

  • Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.
