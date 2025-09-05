Hoy No Circula viernes 5 de septiembre: ¿tu auto puede circular con estos niveles de contaminación?

¡Alto ahí! La calidad del aire de este viernes 5 de septiembre indica que se mantiene un nivel de riesgo moderado, con presencia de dióxido de nitrógeno (NO₂), pero ¿en qué afecta al Hoy No Circula?

Lista de autos que no circulan los viernes

Pese a la presencia de contaminantes en el aire, las lluvias de las últimas semanas han ayudado a mejorar los niveles. Por ello, este viernes el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, y únicamente los siguientes vehículos tienen restringida su circulación:



Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Engomado amarillo 1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Debido a que no se encuentra activa la Fase 1 de contingencia ambiental, el horario para acatar estas medidas comprende de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El no respetar las disposiciones del programa puede traer una sanción económica; en la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.

Aunque también se debe tener en cuenta que, en caso de reincidencia, el costo de la multa puede incrementar, o incluso tu auto se puede ir al corralón.

¿Qué autos pueden circular diario?

Aunque las restricciones se encuentran activas de lunes a sábado en el Valle de México, algunos conductores pueden evadir estas restricciones:



Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Autobuses escolares

Autos eléctricos e híbridos.

Autos con pase turístico

Respira tranquila/o, el hoy no circula es un programa para darle un respiro al ambiente.

En beneficio de tu familia, niñas, niños, mujeres embarazadas y personas vulnerables a la contaminación provocada por los automóviles.

¡Súmate al cambio! #ElPoderDeServir pic.twitter.com/HTu3V6tY4Z — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) July 18, 2025

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplica en los siguientes municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT):



Comprende los municipios de Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST):

