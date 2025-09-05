Hoy No Circula viernes 5 de septiembre: ¿tu auto puede circular con estos niveles de contaminación?
¿Te toca irte en lancha o en Metro? Así opera el Hoy No Circula para miles de conductores este viernes 5 de septiembre en CDMX, Edomex y el Valle de Toluca.
¡Alto ahí! La calidad del aire de este viernes 5 de septiembre indica que se mantiene un nivel de riesgo moderado, con presencia de dióxido de nitrógeno (NO₂), pero ¿en qué afecta al Hoy No Circula?
Lista de autos que no circulan los viernes
Pese a la presencia de contaminantes en el aire, las lluvias de las últimas semanas han ayudado a mejorar los niveles. Por ello, este viernes el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, y únicamente los siguientes vehículos tienen restringida su circulación:
- Engomado Azul
- Terminación de placas 9 y 0
- Engomado amarillo 1 y 2
Debido a que no se encuentra activa la Fase 1 de contingencia ambiental, el horario para acatar estas medidas comprende de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
El no respetar las disposiciones del programa puede traer una sanción económica; en la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.
Aunque también se debe tener en cuenta que, en caso de reincidencia, el costo de la multa puede incrementar, o incluso tu auto se puede ir al corralón.
¿Qué autos pueden circular diario?
Aunque las restricciones se encuentran activas de lunes a sábado en el Valle de México, algunos conductores pueden evadir estas restricciones:
- Vehículos con holograma 0 y 00
- Vehículos para personas con discapacidad
- Vehículos de emergencia y servicios esenciales
- Autobuses escolares
- Autos eléctricos e híbridos.
- Autos con pase turístico
Respira tranquila/o, el hoy no circula es un programa para darle un respiro al ambiente.— Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) July 18, 2025
En beneficio de tu familia, niñas, niños, mujeres embarazadas y personas vulnerables a la contaminación provocada por los automóviles.
¡Súmate al cambio! #ElPoderDeServir pic.twitter.com/HTu3V6tY4Z
¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?
El programa emitido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplica en los siguientes municipios del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT):
- Comprende los municipios de Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST):
- Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.