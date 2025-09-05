Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 5 de septiembre

“No voy a entrar en conflicto con Saúl”, fue lo que contestó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el conflicto interno en Morena referente a la reforma contra el nepotismo. Pues el senador Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, acusa a Morena estatal de una campaña en su contra, para no buscar la candidatura a la gubernatura de Zacatecas.