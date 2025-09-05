Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 5 de septiembre
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 5 de septiembre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 5 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Mañanera EN VIVO
Cancelación de la visita Emmanuel Macron
La presidenta informó la cancelación de la visita de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron programada para el mes de septiembre; sin embargo, la visita del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, sigue en pie para finales de este mes.
Sobre reforma contra el nepotismo
“No voy a entrar en conflicto con Saúl”, fue lo que contestó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el conflicto interno en Morena referente a la reforma contra el nepotismo. Pues el senador Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, acusa a Morena estatal de una campaña en su contra, para no buscar la candidatura a la gubernatura de Zacatecas.
Gira de rendición de cuentas
La presidenta destacó que este viernes visitará Aguascalientes y Zacatecas, mañana sábado Durango, Sonora y Nuevo León y también domingo 7 de septiembre, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
Día de las Mujeres Indígenas
Comienza la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que este 5 de septiembre se conmemora el Día de las Mujeres Indígenas, mismas que han sido discriminadas no por ellas mismas, ni por sus comunidades, sino por la sociedad, por lo que deben de ser reconocidas y reivindicadas.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.