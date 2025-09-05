Hechos con Javier Alatorre: Lujos de Noroña y ley de expropiación mientras crece la violencia en Culiacán

¡Esta noche en “Hechos con Javier Alatorre”! Te compartimos los temas más relevantes que marcaron la agenda este jueves 4 de septiembre de 2025: desde las polémicas propiedades de senadores de Morena y las reformas para expropiar bienes en Campeche, hasta la escalada de violencia en Culiacán, Sinaloa, y las nuevas sanciones internacionales contra los cárteles mexicanos.

También damos seguimiento a las preocupaciones sobre la división de poderes en México y la respuesta del sector empresarial ante los desafíos del gobierno. Mantente informado con el análisis y cobertura exclusiva que solo Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece.

Las noticias más relevantes de este jueves 4 de septiembre con Javier Alatorre

Gerardo Fernández Noroña defiende su casa millonaria en Tepoztlán

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña se enfrenta a la opinión pública tras desafiar a comuneros de Tepoztlán a intentar quitarle su residencia valuada en 12 millones de pesos. La propiedad amaneció fuertemente resguardada por la Guardia Nacional ante posibles conflictos.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos informó que la construcción fue ilegal, pues se ubica en una zona natural protegida. “Queda claro que los políticos solo se ocupan de mantener su riqueza, poder y privilegios”, ha señalado la crítica generalizada.

Campeche aprueba reforma para expropiar propiedades

En contraste, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, impulsó junto con diputados de Morena una reforma que faculta al gobierno estatal para expropiar y ocupar bienes bajo el argumento de utilidad pública, lo que ha generado alerta y debate sobre los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos.

Violencia en Culiacán: Nuevas balaceras y asesinato de un bombero

La violencia no cede en Culiacán, Sinaloa. Se reportaron múltiples balaceras y bloqueos en zonas residenciales de lujo. Además, un bombero fue asesinado a balazos dentro de un restaurante por un comando armado, hecho que ha provocado indignación en la población. Esta inseguridad está generando que la sociedad destine gran parte de sus ingresos a protección privada.

“Guerra Sucia”: El pleito que divide a los hermanos Monreal en Zacatecas

La contienda interna de Morena en Zacatecas ha escalado a un conflicto familiar. La exclusión de Saúl Monreal de la encuesta por la candidatura provocó que denunciara una “guerra sucia”, generando una reacción negativa de su hermano, el gobernador David Monreal. La tensión entre ambos ha obligado a Ricardo Monreal a intervenir para intentar calmar la disputa fraternal.

Marco Rubio anuncia medidas extremas contra cárteles mexicanos

El senador estadounidense Marco Rubio, desde Ecuador, anunció nuevas medidas más rigurosas para sancionar a los aliados de los cárteles en México. Su declaración se da en medio de maniobras militares “peligrosas” de aviones venezolanos hacia un buque estadounidense en el Caribe, que vigila el tráfico de drogas.

Donald Trump y Marco Rubio refuerzan alianza con Ecuador contra el narcotráfico de Maduro

COPARMEX demanda fortalecer división de poderes y Estado de derecho

Tras la publicación del nuevo reglamento interno de la Suprema Corte, que sugiere privilegios hacia el Ejecutivo, la COPARMEX hizo un llamado para garantizar la independencia del Poder Judicial y reforzar el Estado de derecho en el país, en un contexto de renovaciones políticas y legislativas.

Date cuenta: Morena no representa a la mayoría de México

El mayor truco de un poder autoritario es hacerte creer que tu voz es la única que disiente. Te inundan con propaganda para que pienses que la inconformidad es un sentimiento aislado, que estás solo en tu preocupación. Pero la aritmética es clara. Su aclamación no es la del pueblo, es la de una facción.

La verdadera mayoría de este país no aplaude, observa; no celebra, analiza. Somos millones de ciudadanos en silencio, y es hora de reconocer nuestra propia fuerza.

De orgullo a peligro: El abandono del Metro en su aniversario

En su 56 aniversario, el Metro de la CDMX evidencia un grave declive debido al abandono y la falta de mantenimiento. La eficiencia que antes lo caracterizaba ha sido reemplazada por un servicio lento y estaciones peligrosamente saturadas, llevando a los usuarios a concluir que no hay motivos para celebrar, sino para exigir mejoras urgentes.

¿Hay algo que celebrar? Metro de CDMX cumple 56 años, pero fallas en el servicio ‘apagan el pastel’

