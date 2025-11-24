Las actualizaciones más importantes del Metro CDMX hoy lunes 24 de noviembre
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para hoy lunes 24 de noviembre, para que puedas tomar precauciones en tus traslados.
¡Qué hoy no te agarren las prisas! Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 24 de noviembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro EN VIVO
Línea 8 con retrasos
Línea 8 tiene más de 5 minutos de retrasos de trenes.
Línea 12 sigue con afectaciones
"Hay alta afluencia en L12 y están metiendo los vagones en andén central pero la gente no desciende y es terminal. Los de seguridad no solicitan a las personas bajar ¿Qué está pasando? Ya lo hemos solicitado muchas veces, permitan que los usuarios usen los asientos", redactó una usuaria en X.
Línea 12 presenta complicaciones
Usuarios en redes sociales se quejan de lentitud en Línea 12, pues afirman que los trenes han tardado mucho en pasar.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este lunes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 25° y una mínima de 19°C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 19° C pic.twitter.com/NdmGLrwjQd— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 24, 2025