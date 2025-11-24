Tráfico en CDMX HOY: Cierres viales, marchas y manifestaciones; ¿hay afectaciones por megabloqueo?

Este lunes 24 de noviembre, ante la amenaza inminente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) de un Megabloqueo Nacional para exigir mayor seguridad, una alerta vial apunta a colapsar a varias carreteras en el país. En la CDMX y el Estado de México, la advertencia por cierres, marchas y manifestaciones encendió los focos rojos desde temprano, pues el tráfico habitual de inicio de semana podría convertirse en un auténtico colapso por las rutas bloqueadas y las acciones paralelas de este movimiento de transportistas que podría afectar calles de la capital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEGABLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS 2025 AFECTARÁ CARRETERAS EN EDOMEX: ZONAS AFECTADAS Y ALTERNATIVAS

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las ubicaciones actualizadas de manifestaciones y marchas que afectarán a la CDMX y al Estado de México hoy. Aquí encontrarás las calles cerradas, avenidas conflictivas y vialidades con retrasos y tráfico para que tomes precauciones antes de salir.

