Tráfico en CDMX HOY: Cierres viales, marchas y manifestaciones; ¿hay afectaciones por megabloqueo?

Caos vial en CDMX: Conoce el tráfico, cierres viales, marchas y manifestaciones este lunes 24 de noviembre; ¿Megabloqueo Nacional de transportistas afecta a la capital?
Este lunes 24 de noviembre, ante la amenaza inminente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) de un Megabloqueo Nacional para exigir mayor seguridad, una alerta vial apunta a colapsar a varias carreteras en el país. En la CDMX y el Estado de México, la advertencia por cierres, marchas y manifestaciones encendió los focos rojos desde temprano, pues el tráfico habitual de inicio de semana podría convertirse en un auténtico colapso por las rutas bloqueadas y las acciones paralelas de este movimiento de transportistas que podría afectar calles de la capital.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta las ubicaciones actualizadas de manifestaciones y marchas que afectarán a la CDMX y al Estado de México hoy. Aquí encontrarás las calles cerradas, avenidas conflictivas y vialidades con retrasos y tráfico para que tomes precauciones antes de salir.
EN VIVO
¡Cuidado ante el arribo de peregrinos a la Basílica!
Las peregrinaciones ya comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe, por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pidió a los automovilistas tomar algunas precauciones.
Recordó que los peregrinos tienen preferencia de paso y que sus vehículos circulan a baja velocidad en inmediaciones de dicho templo, de ahí la importancia de salir a tiempo ante las afectaciones en la zona.
Ante el arribo de #Peregrinos de distintas partes del país, así como turistas extranjeros a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC emite algunas recomendaciones para los #Automovilistas: 👮♀️⛪️
Cierran circulación en Avenida 20 de noviembre
Las autoridades de CDMX anunciaron que un grupo de manifestantes cerraron la Avenida 20 de noviembre, a la altura de República de Uruguay, en el Centro Histórico. Es posible utilizar el Eje Central como alternativa.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre a partir de Rep. de Uruguay, por manifestantes a la altura de Venustiano Carranza. #AlternativaVial Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica.
¡Así están programadas varias marchas y manifestaciones Hoy lunes 24 de noviembre!
Así estarán las manifestaciones y marchas HOY lunes 24 de noviembre en CDMX; ¡Tómalo en cuenta y sal con tiempo!
*Se prevé concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Av. Marina Nacional #263, col. Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Calz. Legaria y Av. Casa de la Moneda, col. Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
*A las 10:00 horas se espera concentración de manifestantes en Av. Universidad #1200, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez.
*Considera a las 11:00 horas concentración de manifestantes en Abraham González #48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
* Considera marcha a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia hacia Av. Paseo de la Reforma #10, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
*A las 16:00 horas considera concentración de manifestantes en Av. Universidad #1449, col. Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.
#CDMX | 🚨 Ataque armado en plena feria patronal de Coyoacán: un joven fue asesinado en Rey Ixtlixóchitl y Zapotecas, colonia Ajusco.
Testigos señalan que un sujeto le disparó al menos tres veces antes de huir.
La zona quedó acordonada.
Con información de @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/YYCHHc2bMj
Sin afectaciones secundarias en la CDMX por Megabloqueo
Hasta el momento, sin afectaciones secundarias en la CDMX por el Megabloqueo Nacional de Transportistas HOY lunes 24 de noviembre.
#AlertaVialFIA | 🚦 En Periférico aún sin problemas de circulación.
⚠️ Hoy se espera megabloqueo: tome precauciones y salga con tiempo.
La información de @isidrocorro en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/pDirObXjrj
Zonas afectadas y alternativas viales ante el #Megabloqueo Nacional de transportistas 2025
El #Edomex será una de las zonas más impactadas del Valle de México, ya que los #manifestantes anunciaron que permanecerán en puntos estratégicos para presionar a autoridades federales y… pic.twitter.com/kSuEX42RIi
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este lunes 24 de noviembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este lunes 24 de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/vyTWTQzMq7
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este lunes 24 de noviembre del 2025.