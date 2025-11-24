VIDEO: Atropellan a 5 en evento del “Maestro Shifu” y “El Bogueto” en Monumento a la Revolución

Se trataba de una convivencia con un streamer y un reguetonero, pero se convirtió en una trifulca y un atropellamiento masivo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc. Cinco personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil embistiera a la multitud durante un evento convocado por el streamer Adriano Zendejas, “El Maestro Shifu”, y el cantante “El Bogueto”.

El incidente dejó un saldo de tres jóvenes detenidos por el atropellamiento y decenas de motocicletas remitidas al corralón por diversas infracciones.

¿Qué pasó en el Monumento a la Revolución hoy?

El caos comenzó cuando el streamer Adriano Zendejas, "Shifu", convocó a sus seguidores en la Plaza de la República para regalar gorras e iniciar una rodada rumbo a un festival del Flow Fest que se lleva a cabo en la CDMX. La respuesta fue masiva: cientos de jóvenes llegaron a pie y en motocicleta, colapsando la circulación en la colonia Tabacalera.

La situación se tensó aún más con la llegada del cantante urbano “El Bogueto” (Armando Toledo). La multitud, euforica y descontrolada, cerró el paso en Avenida Insurgentes y México-Tenochtitlán, impidiendo incluso que los organizadores llegaran al punto de reunión.

Jóvenes atropellan a cinco personas en convivencia del "Maestro Shifu"

En medio del desorden, un grupo de asistentes comenzó a comportarse de manera violenta, lanzando objetos e insultos en el Monumento a la Revolución, sitio al que aún no llegaba el streamer. La agresión se dirigió contra un automóvil particular de color negro, el cual fue vandalizado por la turba.

El conductor del vehículo, al verse rodeado y atacado, aceleró la marcha para intentar escapar, atropellando a su paso a cinco personas; un momento que fue captado en video por un asistente.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y atendieron a los heridos, quienes fueron diagnosticados con heridas dermoabrasivas y policontusiones, sin que sus vidas corrieran peligro inmediato, según informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Detienen a tres por el atropello masivo en el Monumento a la Revolución

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) intervinieron y detuvieron a los tripulantes del automóvil negro: dos jóvenes de 18 y 21 años, y un menor de 15 años. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Aprovechando el operativo, la Subsecretaría de Control de Tránsito sancionó las conductas de riesgo de los asistentes motorizados. Se remitieron a depósitos vehiculares decenas de motocicletas y un vehículo tipo razer, debido a faltas como:



No portar casco.

Viajar con más de dos personas.

Circular por la banqueta.

Realizar maniobras peligrosas.

Una persona más fue detenida por oponerse agresivamente al retiro de su unidad.

Mientras el caos reinaba en la zona, con reportes incluso de rapiña a comercios ambulantes, "Shifu" transmitió los hechos en su canal de Kick, donde aseguró que, por lo ocurrido durante el evento, le traerá problemas e incluso aseguró haber tenido contacto con elementos del Gobierno de la Ciudad de México sobre el problema en el que está involucrado.