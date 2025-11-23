Tubo roto deja a tres municipios del Edomex sin agua: suspenden labores de reparación | Mientras Dormía

La rotura del tubo maestro en la colonia San Miguel Xochimanga, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), sigue causando afectaciones severas más de 24 horas después del incidente.

Las calles presentan daños visibles debido a la fuerza del agua que brotó de la red hidráulica, lo que dejó notorios charcos, muebles empapados y vehículos con golpes visibles. Al menos 35 viviendas en siete calles quedaron anegadas. Varias familias atraviesan dificultades para acceder al agua potable, ya que el suministro se ha interrumpido en tres municipios cercanos, según confirmó la Comisión del Agua del Estado de México.

Trabajos técnicos suspendidos: los daños materiales en San Miguel Xochimanga

La ruptura ocurrió en el punto donde la tubería se encuentra a cinco metros de profundidad en Avenida De la Manzana, lo que ha dificultado las labores de reparación.

La madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025, los trabajos de sustitución se suspendieron para facilitar la maniobra de la maquinaria pesada y el personal técnico.

Persisten los daños en la vía pública y en viviendas, con portones arrancados y vehículos varados en la zona afectada. Las autoridades locales han implementado un censo para evaluar los daños y ofrecer apoyo a las familias afectadas.

¡Se inundaron!



Decenas de familias en la Colonia San Miguel Xochimanga, en #Atizapán de Zaragoza, Estado de México, vivieron una madrugada de terror luego de que se fracturara un tubo de agua potable de la CAEM.



La potente corriente se desbordó e inundó más de 30 viviendas,… pic.twitter.com/3qtAxytlBD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2025

Municipios afectados por el corte de agua en el estado de México

El corte en el suministro de agua afecta por completo a tres municipios del Estado de México. La Comisión del Agua de la entidad estima que las labores para reparar el tubo maestro y restablecer el servicio de forma parcial continuarán durante al menos 48 horas más.

Esta interrupción mantiene a cientos de familias en incertidumbre, pues no se ha determinado la causa de la falla en la infraestructura, una pieza considerada estratégica para el abastecimiento de agua en la región.

La colonia San Miguel Xochimanga, en #Atizapán, sigue contando pérdidas tras la fractura de un tubo de 72 pulgadas de CAEM.



El agua inundó siete calles y dañó 35 viviendas, en algunos puntos superó el metro de altura.@danielderosastv con la información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/LC8qKjnhs9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025

Incertidumbre: cuánto tiempo tardará la reparación del tubo maestro

La Comisión del Agua y Protección Civil trabajan en conjunto para resolver la emergencia, aunque la causa del daño permanece desconocida. Mientras tanto, vecinos de colonias aledañas caminan entre los restos afectados y expresan la preocupación por la duración del corte de agua potable.

