Metro CDMX en vivo hoy: Avance, retrasos y fallas el 23 de noviembre de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que planees tus traslados y evites contratiempos este domingo 23 de noviembre de 2025.

Recuerda que los domingos, la red del Metro CDMX tiene un horario distinto al del resto de la semana: inicia operaciones a las 7:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas.