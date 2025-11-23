Metro CDMX en vivo hoy: Avance, retrasos y fallas el 23 de noviembre de 2025
¿Vas a pasear o de compras este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y toma previsiones.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que planees tus traslados y evites contratiempos este domingo 23 de noviembre de 2025.
Recuerda que los domingos, la red del Metro CDMX tiene un horario distinto al del resto de la semana: inicia operaciones a las 7:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas.
EN VIVO
Siguen retrasos en la Línea 12
En la estación Atlalilco de la Línea 12 ya son al menos 20 minutos sin que pase un tren.
Sigue sin avanzar el metro línea dorada en estación Atlántico ya 20 minutos es el colmo auxilio que no piensan hacer algo no puedo llegar tarde a mi trabajo entiendan— † Madame ♡ Vespertilio ॐ (@ttooryy) November 23, 2025
Retrasos en Línea 12
Pasajeros en la estación Nopalera indican que en 10 minutos no ha pasado un tren en dirección Mixcoac en la Línea 12, esto dos días después de fallas eléctricas que dejaron sin servicio un tramo de la Línea dorada.
Ya se tardó el metro de la línea dorada dirección mixcoac de estación nopalera ya llevamos 10 minutos esperando el metro y no llega— † Madame ♡ Vespertilio ॐ (@ttooryy) November 23, 2025
¿Qué pasa en la Línea 8?
Usuarios reportan retrasos en el avance de trenes en la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.
Que onda con la línea 8?— Alvin Saokooo (@DiegoZe13720399) November 23, 2025
Estoy parado y no logro avanzar, de que me sirve salir con tiempo si el metro se va a tardar lo que quiere.
Problemas en Línea 3
Usuarios aseguran que no hay servicio en la Línea 3, que recorre de Indios Verdes a Universidad. Como alternativa, las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
@MetroCDMX no hay servicio en la 3 culeros— Bulge Man (@HotIntcdmx) November 23, 2025
El Metro CDMX comienza su servicio
La red del Metro CDMX comenzó a dar servicio a las 7:00 horas de este domingo. Recuerda que desde la semana pasada, la Línea 1 ya reabrió en todas sus estaciones y opera desde Observatorio a Pantitlán en ambos sentidos.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 12° C pic.twitter.com/kzSaailUY2— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 23, 2025