Metro CDMX en vivo hoy: Avance, retrasos y fallas el 23 de noviembre de 2025

¿Vas a pasear o de compras este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y toma previsiones.

Seguridad

Escrito por: César ContrerasIveth Ortiz

Interior de una estación del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que planees tus traslados y evites contratiempos este domingo 23 de noviembre de 2025.

Recuerda que los domingos, la red del Metro CDMX tiene un horario distinto al del resto de la semana: inicia operaciones a las 7:00 horas y cerrará sus puertas a las 0:00 horas.

EN VIVO

Siguen retrasos en la Línea 12

En la estación Atlalilco de la Línea 12 ya son al menos 20 minutos sin que pase un tren.

Retrasos en Línea 12

Pasajeros en la estación Nopalera indican que en 10 minutos no ha pasado un tren en dirección Mixcoac en la Línea 12, esto dos días después de fallas eléctricas que dejaron sin servicio un tramo de la Línea dorada.

¿Qué pasa en la Línea 8?

Usuarios reportan retrasos en el avance de trenes en la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.

Problemas en Línea 3

Usuarios aseguran que no hay servicio en la Línea 3, que recorre de Indios Verdes a Universidad. Como alternativa, las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

El Metro CDMX comienza su servicio

La red del Metro CDMX comenzó a dar servicio a las 7:00 horas de este domingo. Recuerda que desde la semana pasada, la Línea 1 ya reabrió en todas sus estaciones y opera desde Observatorio a Pantitlán en ambos sentidos.

