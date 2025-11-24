Camioneta de transporte público termina en el camellón y desata riña en Tlalnepantla

Un aparatoso accidente vehicular provocó caos y movilización de servicios de emergencia en los límites de la alcaldía Azcapotzalco (CDMX) y el municipio de Tlalnepantla (Edomex). Una unidad de transporte público tipo van fue proyectada violentamente hacia el camellón central tras chocar contra un camión de carga sobre la Calzada de las Armas.

El incidente, ocurrido cerca del cruce con la avenida Aquiles Serdán, en la zona de El Rosario, dejó un saldo de cuatro personas valoradas por lesiones, además de un conductor detenido y un conato de bronca entre los presentes.

¿Qué pasó en Tlalnepantla? Así fue el accidente de transporte público

De acuerdo con los reportes viales, el impacto fue de tal magnitud que la unidad de transporte público fue la más afectada. Tras la colisión con el camión, la combi salió proyectada, subiéndose al camellón que divide la vialidad y terminando su carrera al impactarse contra un poste de señalización.

Servicios de emergencia acudieron de inmediato al punto tras recibir el reporte de múltiples pasajeros heridos. Los paramédicos valoraron a un total de 4 personas que viajaban en la unidad; afortunadamente, tras la revisión, se determinó que ninguno presentaba heridas de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

La tensión en la zona escaló momentos después del choque, cuando se registró un conato de riña entre personas que se encontraban en el lugar, presuntamente derivado de la disputa por la responsabilidad del siniestro.

#AlertaVialFIA | Una unidad de transporte público sufrió un #accidente en la zona de Calzada Las Armas y Aquiles Serdán, en los límites de #Azcapotzalco y #Tlalnepantla.



Hasta el momento se reportan cuatro personas lesionadas.



Vía: @tritonazteca11 https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/StByFUg1WP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025

Detienen a conductor de camioneta en Tlalnepantla

Elementos de seguridad pública procedieron a la detención del conductor del camión, quien fue señalado como el presunto responsable de los daños y las lesiones ocasionadas. Será presentado ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

La circulación sobre Calzada de las Armas fue cerrada por completo durante las maniobras de retiro de las unidades y la atención médica, lo que generó una fuerte carga vehicular. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la vía ya ha sido liberada y el tránsito se normaliza en la zona limítrofe.