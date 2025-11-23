Metrobús de CDMX confirma cierre en tres Líneas: fechas y estaciones

El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) anunció el cierre de estaciones en tres Líneas de la red. Entérate aquí a partir de cuándo comenzará al ajuste al servicio y en qué estaciones.

Este medio de transporte, tan recurrido por cientos de capitalinos a diario, informó la primera etapa de cierres escalonados de estaciones por trabajos de mantenimiento.

Líneas del Metrobús de CDMX que cerrarán

El servicio se verá interrumpido en las estaciones de las siguientes Líneas del Metrobús de la Ciudad de México:

Línea 1

Esta corre de El Caminero a Indios Verdes y cruza avenida Insurgentes de Norte a Sur para conectar a la CDMX con el Estado de México. Las siguientes estaciones que cerrarán en ambos sentidos son:



Deportivo 18 de Marzo - (cerrará del 24 al 26 de noviembre)

(cerrará del 24 al 26 de noviembre) Revolución - (cerrará 24 y 25 de noviembre)

(cerrará 24 y 25 de noviembre) Nuevo León - (cerrará 25 y 26 de noviembre)

(cerrará 25 y 26 de noviembre) Río Churubusco - (cerrará 25 y 26 de noviembre)

(cerrará 25 y 26 de noviembre) Euzkaro - (cerrará 26 y 27 de noviembre)

(cerrará 26 y 27 de noviembre) Doctor Gálvez - (cerrará 26 y 27 de noviembre)

(cerrará 26 y 27 de noviembre) Plaza de la República - (cerrará 27 y 28 de noviembre)

(cerrará 27 y 28 de noviembre) La Piedad - (cerrará 27 y 28 de noviembre)

Línea 2

El servicio que ofrece es de Tacubaya a Tepalcates. Las estaciones que no darán servicio son:



Iztacalco - (cerrará del 19 de noviembre al 5 de diciembre)



- (cerrará del 19 de noviembre al 5 de diciembre) Rojo Gómez - (cerrará del 24 al 28 de noviembre de las 10 de la noche al cierre del servicio)



Línea 5

Esta ofrece servicio de Río de los Remedios a Preparatoria 1, pero será la más afectada por el cierre en las estaciones:

Dirección Río de los Remedios



5 de Mayo - (24 de noviembre)

- (24 de noviembre) El Coyol - (24 de noviembre)

- (24 de noviembre) San Juan de Aragón - (25 de noviembre)

- (25 de noviembre) Talismán - (25 de noviembre)

- (25 de noviembre) Oriente 101 - (26 de noviembre)

- (26 de noviembre) Río Consulado - (26 de noviembre)

- (26 de noviembre) Preparatoria 3 - (27 de noviembre)

- (27 de noviembre) Río Guadalupe - (27 de noviembre)

- (27 de noviembre) Victoria - (28 de noviembre)

- (28 de noviembre) Río Santa Coleta - (28 de noviembre)



Dirección Preparatoria 1



Río Consulado - (1 de diciembre)

- (1 de diciembre) Oriente 101 - (1 de diciembre)

- (1 de diciembre) Talismán - (2 de diciembre)

- (2 de diciembre) San Juan de Aragón - (2 de diciembre)

- (2 de diciembre) El Coyol - (3 de diciembre)

- (3 de diciembre) 5 de Mayo - (3 de diciembre)

- (3 de diciembre) Río Santa Coleta - (4 de diciembre)

- (4 de diciembre) Victoria - (4 de diciembre)

- (4 de diciembre) Río Guadalupe - (5 de diciembre)

- (5 de diciembre) Preparatoria 3 - (5 de diciembre)



¿Cuándo cerrarán estaciones del Metrobús de CDMX?

El cierre de estaciones del Metrobús de la CDMX será a partir del próximo lunes 24 de noviembre de 2025 y los servicios de mantenimiento.

Los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como de instalación eléctrica e iluminación.

Fecha de reapertura en estaciones del Metrobús en CDMX

Las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos y algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total. Los trabajos de mantenimiento concluirán el próximo 5 de diciembre de 2025.