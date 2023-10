¿Cuánto cuesta vivir en Israel? Mexicana nos cuenta cuánto gasta en Tel Aviv en medio de la guerra

Filas y filas… enormes colas para pagar… Carritos y cajas llenas en supermercados en Israel. Entre esas filas se encuentra Gaby Rodríguez, una joven mexicana en Israel, de hecho ya lleva cinco años viviendo en Medio Oriente.

Gaby Rodríguez, le cuenta su historia a Fuerza Informativa Azteca que:"Una persona como yo, viviendo sola, necesita aproximadamente 3 mil pesos mexicanos para una semana, para una despensa básica... pero sí, tienes que aumentar no sé, mil pesos mexicanos más a tu presupuesto para llenarte de víveres”

Y los problemas no solo son conseguir la despensa. Gaby señala que con la renta y los servicios, para vivir en Israel se necesita un mínimo de 50 mil pesos mexicanos.

Sus gastos no paran pero el trabajo sí y por ello también los ingresos. Esta mexicana en Israel denuncia que el “Gobierno ahorita no ha dado algún plan de ayuda… pero hay muchas personas que no pueden percibir un salario y la verdad es difícil porque también tú tienes que seguir pagando tu renta, tú tienes que seguir comiendo”.

Por fortuna, su papá le manda dinero desde México, mismo que Gaby Rodríguez tiene que administrar para poder sobrevivir en Tel Aviv. Su familia vive en Ecatepec.

Angélica Navarrete, madre de Gaby cuenta que: “Pues conforme vamos pudiendo no es fácil pero pues qué puede hacer uno por los hijos? El sacrificio verdad de… se quita uno el bocado por ella y con estos momentos no hay muchas cosas qué decir está ahorita uno en shock. Desde Medio Oriente, Gaby le cuenta a su familia que en Israel han matado a mucha gente, que “está bien feo y ya me quiero ir y no puedo salir, ya me cancelaron los vuelos”.

Lo único que le piden sus padres es que se cuide mucho, ya que su madre y resto de su familia se encuentran muy angustiados: “Pues sobre todo es mi hija, esté a donde ella esté, como esté, siempre va a ser mi hija y aquí pues nosotros si comemos bien si no también pero así le vamos haciendo”.

Como muchos otros mexicanos, Gaby Rodríguez busca regresar a México pero aún no ha podido, sigue esperando por ser repatriaday mientras esto sucede, ella seguirá sobreviviendo con la ayuda económica que le manda su familia.