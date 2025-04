Claudia Sheinbaum rechaza reanudar relación con Ecuador tras supuesto triunfo de Daniel Noboa

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 16 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no tiene planeado reanudar las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el supuesto triunfo de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales.

“No tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Novoa ejerza el cargo de presidente porque él fue responsable de la invasión a la embajada de México, a nuestra soberanía, entonces las relaciones no van a reanudarse, no se van a reanudar porque él es su responsable de la invasión a la Embajada y además, fue muy dudoso su triunfo, en particular, conocida por la propia OEA”, dijo la presidenta.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que #México no reanudará la relación diplomática con el gobierno de #Ecuador, ya que hay dudas sobre la legalidad de las elecciones recientes en esa naciónhttps://t.co/EpObLcv3QN pic.twitter.com/HB1PS6m3DZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 16, 2025

*Información en desarrollo