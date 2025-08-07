Confirmado: Los montos que darán de apoyo para uniformes y útiles de Mi Beca para Empezar 2025

Ya es oficial, se han confirmado los montos que recibirán los estudiantes de nivel básico para este ciclo escolar 2025-2026 como apoyo para uniformes y útiles escolares a través del programa Mi Beca para Empezar 2025.

A continuación, te contamos cuánto dinero recibirán los alumnos y cómo se distribuirá este apoyo dependiendo el grado escolar en el que se encuentren.

¿Cuánto darán de apoyo para uniformes y útiles escolares en 2025?

Han dado a conocer los montos del apoyo económico que se otorgarán a las familias para comprar los uniformes y los útiles escolares para el ciclo escolar 2025-2026.

Aquí te mostramos cuáles son los montos por nivel educativo y la forma en que se recibirá el apoyo:



Preescolar y CAM Preescolar: $970 pesos. Este monto se depositará en la Tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños y en la tarjeta “Mi Beca para Empezar”.



Este monto se depositará en la Tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños y en la tarjeta “Mi Beca para Empezar”. Primaria y CAM Primaria: $1,100 pesos . El apoyo se recibirá a través de la Tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños y en la tarjeta “Mi Beca para Empezar”.



. El apoyo se recibirá a través de la Tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños y en la tarjeta “Mi Beca para Empezar”. Secundaria, Secundaria para Adultos y CAM Secundaria: $1,180 pesos . Para este nivel, se entregará una nueva Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria.



. Para este nivel, se entregará una nueva Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria. CAM Laboral: $1,180 pesos. El depósito se realizará en la Tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños y en la tarjeta “Mi Beca para Empezar”.

¿Todavía tienes duda de en qué tarjeta recibirás tu apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026? 🤔



¡Aquí te lo decimos! 😀👇#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/g2GiVraxwo — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 5, 2025

¿Qué llevar a la cita para recoger la nueva tarjeta para uniformes y útiles?

Si cuentas con la Carta de Invitación para recoger tu tarjeta de uniformes y útiles escolares secundaria, necesitas llevar tu comprobante (acuse) de registro.

Si aún no tienes el comprobante de registro, aquí te decimos como descargarlo:



Ingresar a la página oficial de Mi Beca para Empezar Deberás ingresar los datos para ingresar con tu llave CDMX expediente, donde se verán los datos del beneficiario Finalmente, deberás de dar clic en el botón de la flecha, donde se descargará de manera automática el comprobante

Si ya recibiste tu 📄 Carta Invitación para recoger tu tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria, necesitas tu Comprobante (Acuse) de Registro.



👇Sigue estos pasos para descargarlo desde la Llave CDMX 🔑👇 pic.twitter.com/WRtB7nTq8U — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 6, 2025

¿Cuánto dinero dan de Mi Beca para Empezar CDMX?

Los montos de Mi Beca para Empezar en el 2025 pueden variar dependiendo del nivel académico de cada estudiante, donde los pagos mensuales corresponden a:

Preescolar: 600 pesos

Primaria: 650 pesos

Se recomienda estar atentos a la información oficial que darán a conocer más detalles sobre este apoyo económico a los niños y niñas en CDMX.

