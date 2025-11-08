Otro arresto violento de ICE a ecuatoriana en Massachusetts; su esposo convulsionó con hija en brazos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Massachusetts arrestaron a Juliana Milena Ojeda-Montoya, ciudadana ecuatoriana que residía en el país sin estatus migratorio.

La detención se llevó a cabo tras revelarse que Ojeda-Montoya era buscada por un presunto delito grave, intensificando el debate sobre el enfoque de las autoridades migratorias en el estado.

Según reportes, Ojeda-Montoya era objeto de interés por las autoridades locales luego de ser acusada de apuñalar a una compañera de trabajo utilizando unas tijeras durante un altercado en un centro de reciclaje, además de resistirse a la detención y atacar a un policía con un bote de basura.

Imagine FAKING a seizure to help a criminal escape justice.



The target of this operation, Juliana Milena Ojeda-Montoya, is the WORST OF THE WORST.



In August 2025, local police arrested Ojeda-Montoya, a criminal illegal alien from Ecuador, for assault and battery with a… — Homeland Security (@DHSgov) November 7, 2025

Arresto violento

El arresto de Juliana Milena Ojeda-Montoya no solo se centró en sus presuntos delitos. La operación se vio envuelta en una escena de angustia familiar que escaló el drama de la detención.

Mientras los agentes de ICE procedían con el arresto, el esposo de la detenida sufrió una convulsión mientras sostenía a su hija pequeña en brazos.

El tenso momento fue documentado y ha circulado en redes sociales, reavivando las críticas sobre el impacto psicológico y social de las redadas de ICE en familias migrantes.

DHS Sets the Record Straight on Misleading Video, Leaving Out Key Facts Including that the Woman Arrested Repeatedly Stabbed Her Coworker with Scissorshttps://t.co/3NX1tm0LXr — Karoline Leavitt (@PressSec) November 7, 2025

Postura de ICE

ICE ha justificado la detención de Juliana Milena Ojeda-Montoya basándose en su historial de presuntos delitos violentos, señalando que la acción forma parte de su misión de detener a individuos que representan una amenaza para la seguridad pública. Incluso la página oficial del Departamento de Seguridad de EU acusó al esposo de la arrestada de "fingir" la convulsión para ayudar a una "criminal" a escapar de la justicia.

La mujer permanece bajo custodia federal mientras se resuelven los procedimientos de deportación correspondientes.

🚨 Breaking: A man reportedly suffered a seizure as ICE agents arrested a woman on Kimball Street in Fitchburg Thursday morning.



Witnesses say the tense scene unfolded in front of a child.#ICE #Fitchburg #BreakingNews #Immigration #Massachusetts pic.twitter.com/HZEDNGUQCR — LoudFact (@loudfactcom) November 7, 2025

Este incidente se suma a una serie de operativos de ICE que, aunque enfocados en la seguridad pública, han sido fuertemente cuestionados por activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que estos arrestos a menudo separan a las familias y generan crisis emocionales severas.

Las reacciones no han dejado de manifestarse, principalmente en redes sociales, donde incluso artistas, políticos y los mismos ciudadanos estadounidenses han reaccionado al operativo tan controversial de estas autoridades que constantemente son criticados por la forma en la que realizan su trabajo.