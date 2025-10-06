Taxista chocó contra muro del Metro CDMX en Calzada de Tlalpan; iban 4 pasajeros | Mientras Dormía

Un fuerte accidente ocurrió la noche del domingo 5 de octubre de 2025 en el carril de alta velocidad de la Calzada de Tlalpan, lo que causó un severo congestionamiento vial con dirección hacia el sur de la Ciudad de México (CDMX) y es que un taxista perdió el control de su unidad y chocó contra el muro de contención que separa la vialidad de la zona donde corre la Línea 2 del Metro.

Cuatro personas viajaban como pasajeras en el taxi y, afortunadamente, ninguna resultó con lesiones graves. Sin embargo, todas fueron valoradas en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para descartar cualquier afectación.

¿Dónde chocó el taxista contra el muro del Metro CDMX en Calzada de Tlalpan?

El percance sucedió a la altura de la calle Avenida Repúblicas, en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez. Las autoridades capitalinas cerraron dos carriles mientras rescate y tránsito trabajaban para retirar el vehículo siniestrado.

Después de aproximadamente 40 minutos, el taxi fue removido y la circulación se restableció por completo. No obstante, el tráfico se extendió durante ese lapso, afectando a automovilistas que se dirigían hacia el sur de la capital.

Muere hombre tras accidente en Pedregal del Maurel, Coyoacán

También la noche del domingo, un hombre falleció luego de caer de la motocicleta en la que viajaba en la colonia Pedregal del Maurel, alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX. Presuntamente, el accidente ocurrió tras chocar contra otro vehículo sobre la avenida del Imán, cruce con calle Céfiro.

Vecinos alertaron a emergencias tras escuchar el impacto; al llegar, los paramédicos confirmaron el deceso. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona y cerraron parcialmente la vialidad para las diligencias oficiales. Durante más de dos horas la circulación en la avenida se mantuvo afectada. Quedó reabierta tras el levantamiento del cuerpo y retiro de vehículos.

Árbol cae y obstruye calle Parroquia en Benito Juárez

La madrugada del lunes, un árbol de aproximadamente ocho metros de altura cayó sobre la calle Parroquia, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. El tronco se desplomó hacia la vialidad, obstruyendo parcialmente el paso vehicular.

No hubo personas lesionadas ni daños materiales de consideración, ya que al momento no transitaban vehículos ni peatones. El Heroico Cuerpo de Bomberos retiró el árbol con motosierras y herramientas especializadas. Autoridades indicaron que el peso, antigüedad y humedad del suelo pudieron causar la caída. La vialidad fue despejada y la circulación restablecida sin contratiempos.