Desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM por amenaza de bomba

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vivió momentos de tensión esta mañana luego de que se emitiera una alerta por la supuesta presencia de un aparato explosivo en las instalaciones.

La amenaza, que se habría difundido a través de un mensaje impreso en una hoja de papel que indicaba que un artefacto se encontraba oculto en la zona de los baños del plantel. “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con mamadas. No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Esto ocasionó que las autoridades de la Facultad actuaran de inmediato, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para estos casos, y realizar un desalojo total y preventivo del edificio.

“Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones. Esta labor se hizo con la participación del equipo administrativo, así como con las y los trabajadores. Se están realizando las revisiones respectivas con personal especializado y equipo de bomberos”, se puede leer en el boletín informativo que compartió la Facultad.

FES Cuautitlán suspende clases por amenaza de bomba en Campo Cuatro

Ante la crisis de seguridad en diversos planteles de la UNAM, es importante mencionar que la FCPyS no ha sido el único lugar donde se han tenido que suspender las clases ante una amenaza de bomba.

Tan solo el pasado 30 de septiembre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán anunció la suspensión indefinida de clases y actividades administrativas en el Campo Cuatro, luego de detectarse en redes sociales una presunta amenaza de un artefacto explosivo.

Tras la inspección inicial en las instalaciones, no se encontró ningún artefacto que representara un riesgo real; sin embargo, esto ha generado inquietud en la comunidad estudiantil sobre la seguridad de asistir a clases.