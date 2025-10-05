La sorprendieron con droga escondida en su pantalón y hasta en la ropa interior. Una mujer fue detenida por presuntamente querer ingresar con marihuana a las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La mujer fue detenida por policías de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuando al parecer pretendió ingresar un envoltorio con posible droga.

Descubren a mujer que quiso meter droga oculta en la ropa interior

Los hechos ocurrieron en el Centro Penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo, cuando oficiales de Custodia Penitenciaria realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad.

No obstante, se percataron que una mujer se mostraba visiblemente nerviosa y trataba de evadir el contacto visual e intentaba alejarse de los puntos de inspección.

Mujer fue detenida con más de 500 gramos de marihuana oculta

Las oficiales se aproximaron a la mujer y le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual, se percataron que llevaba entre su ropa interior y su pantalón, un envoltorio que contenía una hierba verde y seca con las características de la marihuana, cuyo peso osciló en los 536 gramos.

Por estos hechos, la mujer de 32 años de edad fue detenida, informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Mujer escondió 58 pastillas psicotrópicas en su ropa interior en Reclusorio Oriente

En agosto, una mujer de 37 años escondió casi 60 pastillas psicotrópicas en su ropa interior, pero cuando quiso ingresar a dicho reclusorio, fue descubierta y la detuvieron.

Mujeres oficiales realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad, pero notaron que una mujer actuaba de forma nervios, evitaba verlas e intentaba alejarse de los puntos de inspección.

Cuando se le acercaron le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual, se percataron que llevaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente, que contenía 58 pastillas de color blanco que pudieran ser psicotrópicos.