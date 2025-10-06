¿Llegarás tarde? Sigue en vivo las afectaciones y el avance del Metro CDMX hoy, lunes 6 de octubre de 2025
¡Inicio de semana! Toma en cuenta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX esta mañana de lunes y evita retrasos en tus trayectos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX para este lunes 6 de octubre de 2025, con el fin de que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio se ofrece únicamente entre Pantitlán y Chapultepec, en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio emergente de autobuses RTP habilitado como alternativa.
Metro CDMX EN VIVO
Retrasos en Línea 2
Usuarios indican que han estado esperando 15 minutos en la estación Pino Suárez de la Línea 2, dirección Tasqueña, sin que pase un tren.
@MetroCDMX @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM 15 minutos esperando en pino Suárez dirección Taxqueña y no pasa un solo tren que pasa ?? pic.twitter.com/PimbaXcbcX— Zorrito (@zorritogarcia51) October 6, 2025
¿Vas a usar la Línea A?
Usuarios reportan retrasos y estaciones saturadas en la Línea A, que recorre el oriente de la CDMX de Pantitlán a La Paz. Aseguran que han pasado tres trenes llenos sin poder abordar.
Al tope LÍNEA A.— chiqui (@UnaDeetzy) October 6, 2025
Tres trenes y no se puede subir. pic.twitter.com/zYk7xWKi7z
¿Qué pasa en la Línea 5?
Usuarios reportan retrasos de hasta cinco minutos en la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico.
Ahora por qué se tarda el metro línea 5 dirección Pantitlán?, llevo más de 5 minutos esperando que avance.— ANTONIO MORENO ROMERO (@AmorenoSma) October 6, 2025