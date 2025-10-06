Logo InklusionSitio accesible
¿Llegarás tarde? Sigue en vivo las afectaciones y el avance del Metro CDMX hoy, lunes 6 de octubre de 2025

¡Inicio de semana! Toma en cuenta cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX esta mañana de lunes y evita retrasos en tus trayectos.

Escrito por: César Contreras
Imágenes de la Línea A del Metro CDMX hoy 6 de octubre de 2025.
Así va la Línea A del Metro CDMX. |X @UnaDeetzy.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX para este lunes 6 de octubre de 2025, con el fin de que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio se ofrece únicamente entre Pantitlán y Chapultepec, en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio emergente de autobuses RTP habilitado como alternativa.

Metro CDMX EN VIVO

Retrasos en Línea 2

Usuarios indican que han estado esperando 15 minutos en la estación Pino Suárez de la Línea 2, dirección Tasqueña, sin que pase un tren.

¿Vas a usar la Línea A?

Usuarios reportan retrasos y estaciones saturadas en la Línea A, que recorre el oriente de la CDMX de Pantitlán a La Paz. Aseguran que han pasado tres trenes llenos sin poder abordar.

¿Qué pasa en la Línea 5?

Usuarios reportan retrasos de hasta cinco minutos en la Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico.

