¿Llegarás tarde? Sigue en vivo las afectaciones y el avance del Metro CDMX hoy, lunes 6 de octubre de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX para este lunes 6 de octubre de 2025, con el fin de que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio se ofrece únicamente entre Pantitlán y Chapultepec , en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes utilizar el servicio emergente de autobuses RTP habilitado como alternativa.

