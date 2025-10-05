Logo InklusionSitio accesible
Detienen a “La Güera”, líder principal de “Los Oaxacos"; distribuían droga en CDMX

“Los Oaxacos”, son un grupo criminal dedicados a la distribución, compra y venta de drogas en la CDMX, además, detuvieron a otros dos distribuidores.

Escrito por: Fernanda Benítez
Detienen a Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, principal líder del grupo criminal “Los Oaxacos”, durante una persecución en la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX.

El grupo criminal se dedicaba a la distribución, compra y venta de droga en la Ciudad de México.

Caen dos distribuidores de drogas en la CDMX

Además, detuvieron a Said Nájera Hernández y a Martín Pérez Peñaloza, encargado de entregar narcóticos para su distribución.

