Detienen a “La Güera”, líder principal de “Los Oaxacos"; distribuían droga en CDMX
Durante una persecución en la alcaldía Álvaro Obregón, fue detenida Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, principal líder del grupo criminal “Los Oaxacos”, dedicado a la distribución, compra y venta de droga en la demarcación.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2025
Caen dos distribuidores de drogas en la CDMX
Además, detuvieron a Said Nájera Hernández y a Martín Pérez Peñaloza, encargado de entregar narcóticos para su distribución.
