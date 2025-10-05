Detienen a “La Güera”, líder principal de “Los Oaxacos"; distribuían droga en CDMX

Detienen a Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, principal líder del grupo criminal “Los Oaxacos”, durante una persecución en la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX.

El grupo criminal se dedicaba a la distribución, compra y venta de droga en la Ciudad de México.

Durante una persecución en la alcaldía Álvaro Obregón, fue detenida Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, principal líder del grupo criminal “Los Oaxacos”, dedicado a la distribución, compra y venta de droga en la demarcación.



También fueron detenidos Said Nájera Hernández y… pic.twitter.com/eUOhEKciAp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2025

Caen dos distribuidores de drogas en la CDMX

Además, detuvieron a Said Nájera Hernández y a Martín Pérez Peñaloza, encargado de entregar narcóticos para su distribución.

Información en proceso