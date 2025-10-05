¿Tu línea va lenta? Sigue EN VIVO las incidencias del Metro CDMX hoy, domingo 5 de octubre
¿Vas a salir a pasear este domingo 5 de octubre? Antes de salir de casa, consulta en FIA cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX y toma previsiones.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 5 de octubre de 2025.
Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones que permanecen cerradas como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo a través del servicio emergente de autobuses RTP que cubre esos tramos.
Metro CDMX EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 8?
Usuarios señalan que no hay avance de trenes en la Línea 8. Detallan que ningún convoy sale de la terminal Constitución de 1917 en dirección a Garibaldi.
Que pasa con tu servicio en la línea 8 dirección Garibaldi. Ya llevamos mucho esperando en Constitución y nada que mandan el tren. Tenemos que llegar a nuestros trabajos.— Maria De Jesus Flores (@MariaDe67007215) October 5, 2025
¿Está abierta la estación Zócalo del Metro CDMX?
El Sistema de Transporte Colectivo informó que tanto las estaciones Zócalo de la Línea 2, como Pino Suárez de la Línea 1 y 2 están cerradas hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro histórico, es posible por medio de las estaciones:
- Allende de la Línea 2.
- Merced de la Línea 1.
- San Juan de Letrán de Línea 8.
- Bellas Artes de Línea 2 y Línea 8.
#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y…— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2025