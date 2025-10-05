¿Tu línea va lenta? Sigue EN VIVO las incidencias del Metro CDMX hoy, domingo 5 de octubre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 5 de octubre de 2025.

Recuerda: la Línea 1 continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio opera únicamente de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones que permanecen cerradas como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo a través del servicio emergente de autobuses RTP que cubre esos tramos.