Explosión en Iztacalco derrumba losa de 4 metros y deja un herido con quemaduras
Momentos de tensión se viven en una calle de Iztacalco luego de que una explosión dejara al menos una persona con quemaduras, se desconoce el grado de la lesión.
Un flamazo sacudió la zona de Chontal en Iztacalco, CDMX provocando la caída de una losa de 4 metros por 4 metros. Bomberos y equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar.
Hasta el momento se reporta al menos una persona lesionada, que está siendo atendida por los servicios médicos. Las autoridades mantienen la zona completamente acordonada y llaman a la población a evitar acercarse mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.
Acumulación de gas: La causa de la explosión en Iztacalco hoy
Al poco tiempo del incidente,la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, desplegó a servicios de emergencia en la colonia Carlos Zapata Vela.
Según los reportes oficiales, tras registrarse una explosión en el segundo nivel de un inmueble ubicado en las calles Guaycura y Lenguas Indígenas. De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió debido a una acumulación de gas.
Servicios de emergencias laboran en Guaycura y Lenguas Indígenas, col. Carlos Zapata Vela, @IztacalcoAl, donde se registró una explosión en el segundo nivel de un inmueble, a causa de acumulación de gas.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2025
Derivado de este incidente, colapsó una losa de 4 por 5 m. Paramédicos,… pic.twitter.com/lSqcD1R4kf
¿Qué se sabe sobre el herido por la explosión en Iztacalco?
Según los primeros informes, el hombre presenta policontusiones y quemaduras de segundo grado. Su atención médica se mantiene en curso, y las autoridades confirmaron que permanece bajo observación para prevenir complicaciones derivadas de las lesiones.
Recomendaciones en caso de fuga de gas en la CDMX
Las fugas de gas representan uno de los accidentes más comunes y de mayor riesgo en los hogares, por lo que es fundamental saber cómo actuar de inmediato para prevenir tragedias.
Pasos a seguir ante una fuga
- En cuanto se detecte una fuga de gas, lo primero es cerrar la llave de paso para detener la salida del combustible. Es importante evitar encender o apagar la luz, así como el uso de celulares, aparatos eléctricos o encendedores, ya que cualquier chispa puede provocar una explosión.
- Otro paso esencial es ventilar el lugar: abrir puertas y ventanas permitirá que el gas acumulado se disperse. Después de ello, todos los integrantes del hogar, incluidas las mascotas, deben evacuar el domicilio de inmediato.
- Comunicación con emergencias: Una vez que la vivienda esté desalojada, se recomienda llamar a los cuerpos de emergencia para recibir apoyo especializado y no regresar al inmueble hasta que los especialistas confirmen que la situación está bajo control.
- Teléfonos de atención en la CDMX: En la Ciudad de México, los ciudadanos pueden solicitar ayuda comunicándose al 56 83 22 22 o al número de emergencias 911.