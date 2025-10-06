Explosión en Iztacalco derrumba losa de 4 metros y deja un herido con quemaduras

Un flamazo sacudió la zona de Chontal en Iztacalco, CDMX provocando la caída de una losa de 4 metros por 4 metros. Bomberos y equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar.

Hasta el momento se reporta al menos una persona lesionada, que está siendo atendida por los servicios médicos. Las autoridades mantienen la zona completamente acordonada y llaman a la población a evitar acercarse mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Acumulación de gas: La causa de la explosión en Iztacalco hoy

Al poco tiempo del incidente,la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, desplegó a servicios de emergencia en la colonia Carlos Zapata Vela.

Según los reportes oficiales, tras registrarse una explosión en el segundo nivel de un inmueble ubicado en las calles Guaycura y Lenguas Indígenas. De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió debido a una acumulación de gas.

Servicios de emergencias laboran en Guaycura y Lenguas Indígenas, col. Carlos Zapata Vela, @IztacalcoAl, donde se registró una explosión en el segundo nivel de un inmueble, a causa de acumulación de gas.



Derivado de este incidente, colapsó una losa de 4 por 5 m. Paramédicos,… pic.twitter.com/lSqcD1R4kf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2025

¿Qué se sabe sobre el herido por la explosión en Iztacalco?

Según los primeros informes, el hombre presenta policontusiones y quemaduras de segundo grado. Su atención médica se mantiene en curso, y las autoridades confirmaron que permanece bajo observación para prevenir complicaciones derivadas de las lesiones.

Recomendaciones en caso de fuga de gas en la CDMX

Las fugas de gas representan uno de los accidentes más comunes y de mayor riesgo en los hogares, por lo que es fundamental saber cómo actuar de inmediato para prevenir tragedias.

Pasos a seguir ante una fuga

