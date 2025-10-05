¡Una noche mexicana! Concierto de Alejandro Fernández provoca caos vial en la CDMX | Mientras Dormía

La noche del pasado 4 de octubre 2025, mientras usted dormía, se llevó a cabo el concierto de Alejandro Fernández, un evento que fue catalogado como una gran noche mexicana.

“Fue un concierto espectacular ‘el potrillo’ es el rey, cantó de una manera impresionante, una voz que llegó al cielo, no hay como él”, explicó Ruthy, asistente del evento.

El cantante de música regional encantó el oído de todo su público. En el concierto se unieron voces y pulmones para cantar las canciones, en homenaje al gran Vicente Fernández, padre del cantante.

Tráfico a la salida del concierto de Alejandro Fernández; terminó pasada la media noche

Después de dos horas de cantar a todo pulmón en un centro de espectáculos ubicado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX).

Pasada de la media noche, los asistentes fueron saliendo poco a poco con un buen sabor de boca, para después buscar como regresar a casa.

Debido a la salida de los asistentes, el tráfico vehicular en la zona se tornó muy complicado, por lo que los asistentes tardaron algunos minutos de salir del lugar en la que fue el evento.

“La verdad es que Alejandro, lo diste todo y estamos muy contentos que lo hayas hecho también”, dijo Paulina Morales, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Circulación en Iztacalco se restableció a las 2 de la mañana

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, implementó un dispositivo para la seguridad de las y los asistentes.

La circulación en la alcaldía Iztacalco, regreso a la normalidad cerca de las 2 de la mañana.

Para llegar al recinto ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, puedes hacerlo en Metro CDMX o en automóvil.

Si prefieres utilizar el transporte público, la ruta más sencilla es por la Línea 9; puedes bajar en Ciudad Deportiva y Velódromo. Otra opción es en el Merobús con paradas cercanas en UPIICSA o Iztacalco.