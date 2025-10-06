Logo InklusionSitio accesible
Manifestaciones en CDMX: ¿Habrá marchas y bloqueos hoy 6 de octubre?

La zona centro de la CDMX será la más afectada por las marchas y manifestaciones hoy 6 de octubre de 2025; consulta aquí las alternativas viales.

Escrito por: Citlalli Sánchez
Marchas y manifestaciones hoy 6 de octubre 2025 en CDMX
Habrá presencia de manifestantes en el Zócalo|Reuters

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México (CDMX) compartió el listado de manifestaciones que se esperan hoy 6 de octubre de 2025 en la capital del país.

La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada, pero también se realizarán protestas en Coyoacán y Tlalpan, por lo que es importante que los automovilistas tomen precauciones.

Servicio lento en Líneas 4 y 7 del Metrobús

El Metrobús anunció que la Línea 4 Ruta Sur, que va de Buenavista a la Terminal 2 del AICM, presenta marcha lenta por obstrucción de un carril, entre el Museo de la CDMX y Pino Suárez.

Mientras que la Línea 7, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, también ofrece servicio con retrasos por congestionamiento vial.

Hay carga vehicular en Izazaga y Reforma

Mientras avanza el día, comienza a crecer el flujo de automovilistas, por lo que ya hay carga vehicular en estos dos puntos de CDMX:

-Avenida José María Izazaga, de Avenida Pino Suárez a Eje Central

-Paseo de la Reforma, de Avenida Insurgentes a Bucareli

Habilitan carril reversible en Río Consulado

¿Circulas por Circuito Interior? Atención, porque fue habilitado un carril reversible a la altura de Río Consulado, con dirección al poniente y Avenida Encarnación Ortiz.

¿Qué autos no circulan hoy en CDMX?

El programa Hoy No Circula, para la CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México, aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 00 y 0.

Cierran la circulación en Abraham González

La presencia de manifestantes ya afecta la circulación en la calle Abraham González, de la colonia Juárez, desde General Prim hasta Atenas. En este caso, es posible utilizar la calle Lisboa como alternativa vial.

¡Atención con las protestas al sur de CDMX!

Desde las primeras horas de este lunes 6 de octubre se espera la concentración de personas en Avenida Miguel Ángel de Quevedo #1098, colonia Parque San Andrés, de la alcaldía Coyoacán.

En la misma demarcación, a las 2:00 de la tarde, habrá movilización en Calzada del Hueso #1100, colonia Coapa. Y durante el día, también habrá protestas en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria.

Mientras que en la alcaldía Tlalpan, las afectaciones desde las 8:00 de la mañana serán en Periférico Sur #4829, colonia Parques del Pedregal, de acuerdo con datos del C5.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en alcaldía Cuauhtémoc?

Según las autoridades, desde las 8:00 de la mañana se espera la presencia de manifestantes en las calles Manzanillo #49, de la colonia Roma Sur; y Atlixco #12, de la colonia Condesa.

Durante el día, estas zonas podrían verse afectadas por las protestas:

10:00 AM: Plaza de la Constitución #2, colonia Centro Histórico

12:00 PM: República de Brasil y República de Cuba, colonia Centro Histórico

12:00 PM: Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico

12:00 PM: Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, colonia Tabacalera

12:00 PM: Avenida Paseo de la Reforma #41, colonia Guerrero

6:00 PM: Avenida Juárez #50, colonia Centro Histórico

En el Zócalo se espera presencia de manifestantes a partir de la 1:00 de la tarde, por lo que la circulación de automovilistas podría verse afectada en el primer cuadro de la CDMX.

