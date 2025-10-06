Manifestaciones en CDMX: ¿Habrá marchas y bloqueos hoy 6 de octubre?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México (CDMX) compartió el listado de manifestaciones que se esperan hoy 6 de octubre de 2025 en la capital del país.

La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada, pero también se realizarán protestas en Coyoacán y Tlalpan, por lo que es importante que los automovilistas tomen precauciones.

