Manifestaciones en CDMX: ¿Habrá marchas y bloqueos hoy 6 de octubre?
La zona centro de la CDMX será la más afectada por las marchas y manifestaciones hoy 6 de octubre de 2025; consulta aquí las alternativas viales.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México (CDMX) compartió el listado de manifestaciones que se esperan hoy 6 de octubre de 2025 en la capital del país.
La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada, pero también se realizarán protestas en Coyoacán y Tlalpan, por lo que es importante que los automovilistas tomen precauciones.
EN VIVO
Servicio lento en Líneas 4 y 7 del Metrobús
El Metrobús anunció que la Línea 4 Ruta Sur, que va de Buenavista a la Terminal 2 del AICM, presenta marcha lenta por obstrucción de un carril, entre el Museo de la CDMX y Pino Suárez.
Mientras que la Línea 7, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, también ofrece servicio con retrasos por congestionamiento vial.
Hay carga vehicular en Izazaga y Reforma
Mientras avanza el día, comienza a crecer el flujo de automovilistas, por lo que ya hay carga vehicular en estos dos puntos de CDMX:
-Avenida José María Izazaga, de Avenida Pino Suárez a Eje Central
-Paseo de la Reforma, de Avenida Insurgentes a Bucareli
Habilitan carril reversible en Río Consulado
¿Circulas por Circuito Interior? Atención, porque fue habilitado un carril reversible a la altura de Río Consulado, con dirección al poniente y Avenida Encarnación Ortiz.
✅ Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 6, 2025
📹 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/bE0FrJshQ9
¿Qué autos no circulan hoy en CDMX?
El programa Hoy No Circula, para la CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México, aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 00 y 0.
Para este lunes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/oqg6h0M2uU pic.twitter.com/AHqeryBzH8
Cierran la circulación en Abraham González
La presencia de manifestantes ya afecta la circulación en la calle Abraham González, de la colonia Juárez, desde General Prim hasta Atenas. En este caso, es posible utilizar la calle Lisboa como alternativa vial.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Abraham González desde Gral. Prim hasta Atenas, por manifestantes. #AlternativaVial Lisboa. pic.twitter.com/hxja8CUEDA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 6, 2025
¡Atención con las protestas al sur de CDMX!
Desde las primeras horas de este lunes 6 de octubre se espera la concentración de personas en Avenida Miguel Ángel de Quevedo #1098, colonia Parque San Andrés, de la alcaldía Coyoacán.
En la misma demarcación, a las 2:00 de la tarde, habrá movilización en Calzada del Hueso #1100, colonia Coapa. Y durante el día, también habrá protestas en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria.
Mientras que en la alcaldía Tlalpan, las afectaciones desde las 8:00 de la mañana serán en Periférico Sur #4829, colonia Parques del Pedregal, de acuerdo con datos del C5.
⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 6 de octubre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 6, 2025
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX 👀 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/9XVLMuqvLh
¿Dónde habrá manifestaciones hoy en alcaldía Cuauhtémoc?
Según las autoridades, desde las 8:00 de la mañana se espera la presencia de manifestantes en las calles Manzanillo #49, de la colonia Roma Sur; y Atlixco #12, de la colonia Condesa.
Durante el día, estas zonas podrían verse afectadas por las protestas:
10:00 AM: Plaza de la Constitución #2, colonia Centro Histórico
12:00 PM: República de Brasil y República de Cuba, colonia Centro Histórico
12:00 PM: Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico
12:00 PM: Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, colonia Tabacalera
12:00 PM: Avenida Paseo de la Reforma #41, colonia Guerrero
6:00 PM: Avenida Juárez #50, colonia Centro Histórico
En el Zócalo se espera presencia de manifestantes a partir de la 1:00 de la tarde, por lo que la circulación de automovilistas podría verse afectada en el primer cuadro de la CDMX.